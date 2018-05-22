Путин признал результаты президентских выборов в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за признание итогов президентских выборов в Боливарианской Республике.
«Крепкие связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание нашего триумфа. Мы продолжим совместную работу по строительству многополярного мира», — написал Мадуро в Twitter в ночь на вторник.
Ранее в понедельник Путин направил Мадуро поздравительную телеграмму, передает ТАСС. Президент России выразил уверенность, что деятельность Мадуро во главе государства будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства между странами. Он пожелал Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении стоящих перед страной социально-экономических задач, а также в продвижении национального диалога в интересах всего венесуэльского народа.
Выборы президента Венесуэлы состоялись в воскресенье. Мадуро набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» — 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила немногим более 46%.
Еще до оглашения итогов голосования в воскресенье вечером Фалькон отказался их признавать, обвинив власти в попытке подкупа избирателей. Ранее США, ряд стран латиноамериканского региона, а также Испания объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле.
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Очень серьезный союз. СИЛА
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«Крепкие связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание нашего триумфа. Мы продолжим совместную работу по строительству многополярного мира»
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рыбак рыбака…
https://www.youtube.com/watch?v=8R2P8fsCTAw
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Прямо таки братская страна эта Венесуэла…)
Посмотрите экономические показатели при управлении Мадуро…
бедных при Мадуро стало в два раза больше — фактически 90% населения страны. Нищих — практически в три раза больше. Две трети населения. И это всего-то за три года.
явка на выборах была вообще никакая — 30%. Нищих вообще не допустили до выборов.
Там группировки, поделившие наркотрафик и торговлю нефтью. А избирателей и на хромакее нарисуют. Возможно, что при такой явке и выборы нарисованы, как и у нас — а чего мелочиться.
зы. При Чавесе доллар стоил 6-7 местных тугриков-боливар. Сегодня за доллар дают миллион сто тысяч. Пять лет — и падение нацвалюты в 180 тысяч раз. Как следствие – в Венесуэле запредельный уровень преступности. Получите и распишитесь. В самой богатой нефтью стране. Наши кремлевские завистливо вздыхают — ну, пока не тянут на рекорд, но есть к чему стремиться. )
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О да, Венесуэла, прекрасная страна, посмотрел различные репортажики от туда, как там народ живёт, богато и счастливо
Всё это сильно что-то напоминает В весьма богатой ресурсами стране, власть была узурпирована совершенно отмороженными на всю голову фанатиками, сладкой парочкой Чавес-Мадуро, коррумпированными с низу до верху, с театральными псевдовыборами и прочими благами авторитарно-тоталитарных систем, которые умудрились за весьма короткий период ввергнуть страну в пучину нищеты и деградации, где даже туалетная бумага является дефицитом. Чавес помер, теперь Венесуэлу добивает Мадуро и то, что российский режим приятельствует с венесуэльским, нет ничего удивительного, два сапога пара, мы им ещё сейчас кредитов новых надаём, естественно без возврата
Но, там совсем всё плохо, просто звиздец, Мадуро в конце концов скинут и повесят, иного варианта просто уже не может быть.
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поросёнок — вешатель, уймись.
Венесуэльских популистов не смогли свергнуть ни черный,
ни рыжий повелители мира. Тонка кишка оказалась,
на что им строго указал известный политолог Багдасаров.
А кредиты Мадуре дали китайцы, 20 млрд.
Ты, бабусяйка, поучи еще китайцев как бизнес вести.
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Я конечно понимаю, дорогой Аноним, что вы поклонник различных тоталитарных звездецов, куда заводят свои страны больные на всю голову люди типа Чавеса и Мадуро, только вот финал у них всех один, экономическая разруха, деградация, ну и виселица в придачу.
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