Путин признал результаты президентских выборов в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за признание итогов президентских выборов в Боливарианской Республике.

«Крепкие связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание нашего триумфа. Мы продолжим совместную работу по строительству многополярного мира», — написал Мадуро в Twitter в ночь на вторник.

Ранее в понедельник Путин направил Мадуро поздравительную телеграмму, передает ТАСС. Президент России выразил уверенность, что деятельность Мадуро во главе государства будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства между странами. Он пожелал Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении стоящих перед страной социально-экономических задач, а также в продвижении национального диалога в интересах всего венесуэльского народа.

Выборы президента Венесуэлы состоялись в воскресенье. Мадуро набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» — 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила немногим более 46%.

Еще до оглашения итогов голосования в воскресенье вечером Фалькон отказался их признавать, обвинив власти в попытке подкупа избирателей. Ранее США, ряд стран латиноамериканского региона, а также Испания объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле.