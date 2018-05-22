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Отключили отопление 22 мая в Бердске

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Отключили отопление 22 мая в Бердске

Жители города обеспокоены близкими холодами.

22.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.

Отключили отопление 22 мая в Бердске

Сегодня, 22 мая, в Бердске отключили отопление — батареи остыли, во всяком случае, в домах центральной части города. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что дата отключения была запланирована заранее.

Однако, судя по прогнозу погоды, уже в ближайшие сутки температура воздуха опустится до +10, а в четверг и вовсе до 7 градусов тепла.

Читатели звонят в «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом, адресованным администрации города: «Нельзя ли, при планировании отключения отопления, опираться не на дату календаря, а на фактическую, реальную ситуацию? Отопление отключили, а с погодой договориться забыли?».


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(10) Комментариев

  1. Женщина

    Точно…у нас всё никак у людей…отключили-и ладно, зачем в окно-то смотреть, это неважно, что на улице два дня тепло было, и что дальше опять холодает! Как будто мы не платим за отопление!

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  2. Аноним

    Более тупых решений, наверное, никто не принимает. Ещё один умный преемник Кожина в Бердске объявился. Вот теперь стучите зубами и доставайте колорифер те, кто жаловался на жару и духоту в квартирах.

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  3. Аноним

    Явно поторопились.
    Новый начальник агент Локтя наверное.

    Thumb up 1 Thumb down 6

  4. Холодно

    В квартире сразу стало прохладно и неуютно….

    Thumb up 7 Thumb down 3

  5. Аноним

    Народ, когда нынче помидоры высаживать на улице? Мороз бывает на Троицу, и после, нет?

    Thumb up 0 Thumb down 2

  6. Аноним

    Включите отопление =-O . Как же холодно дома стало :(

    Thumb up 5 Thumb down 2

  7. Седой

    Вплоть до понедельника 27 мая погода по прогнозам будет холодная (ночами от +2 до + 5, да и к тому же холодные дожди) Отключение отопления проведено с нарушением требований «Правил предоставления коммунальных услуг». Отопительный сезон должен заканчиваться, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. С и выше. Среднесуточная температура наружного воздуха в Бердске была в течение 5 суток (до 22 мая) следующей: 17 мая — + 1,1, 18 мая — + 4.1, 19 мая -+ 0.9, 20 мая — +6.7, 21 мая — + 14.3 градуса. По состоянию на 21.00 22 мая среднесуточная — + 12.9 градуса. Температура в городе на данный момент + 7.9 градуса и будет понижаться.

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  8. Аноним

    А мы до сих пор окна открываем- проветрить чтобы, хотя и отопление отключили. То ли жители горячие то ли готовим много. Кому холодно, можно включить обогреватель. ;)

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