Отключили отопление 22 мая в Бердске

Сегодня, 22 мая, в Бердске отключили отопление — батареи остыли, во всяком случае, в домах центральной части города. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что дата отключения была запланирована заранее.

Однако, судя по прогнозу погоды, уже в ближайшие сутки температура воздуха опустится до +10, а в четверг и вовсе до 7 градусов тепла.

Читатели звонят в «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом, адресованным администрации города: «Нельзя ли, при планировании отключения отопления, опираться не на дату календаря, а на фактическую, реальную ситуацию? Отопление отключили, а с погодой договориться забыли?».