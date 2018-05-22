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Отключили отопление 22 мая в Бердске
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Точно…у нас всё никак у людей…отключили-и ладно, зачем в окно-то смотреть, это неважно, что на улице два дня тепло было, и что дальше опять холодает! Как будто мы не платим за отопление!
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Более тупых решений, наверное, никто не принимает. Ещё один умный преемник Кожина в Бердске объявился. Вот теперь стучите зубами и доставайте колорифер те, кто жаловался на жару и духоту в квартирах.
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Явно поторопились.
Новый начальник агент Локтя наверное.
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В квартире сразу стало прохладно и неуютно….
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Народ, когда нынче помидоры высаживать на улице? Мороз бывает на Троицу, и после, нет?
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Помидоры в открытый грунт высаживают, когда ночью погода будет стабильно + 10 и выше. То есть не раньше 6 — 10 июня приблизительно.
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Спасибо большое.
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Включите отопление . Как же холодно дома стало
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Вплоть до понедельника 27 мая погода по прогнозам будет холодная (ночами от +2 до + 5, да и к тому же холодные дожди) Отключение отопления проведено с нарушением требований «Правил предоставления коммунальных услуг». Отопительный сезон должен заканчиваться, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 град. С и выше. Среднесуточная температура наружного воздуха в Бердске была в течение 5 суток (до 22 мая) следующей: 17 мая — + 1,1, 18 мая — + 4.1, 19 мая -+ 0.9, 20 мая — +6.7, 21 мая — + 14.3 градуса. По состоянию на 21.00 22 мая среднесуточная — + 12.9 градуса. Температура в городе на данный момент + 7.9 градуса и будет понижаться.
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А мы до сих пор окна открываем- проветрить чтобы, хотя и отопление отключили. То ли жители горячие то ли готовим много. Кому холодно, можно включить обогреватель.
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