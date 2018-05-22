Парковку для маршруток на месте сгоревшего барака хотят власти Бердска

Медведев закрепляет статус многодетных семей законом
Фекалии в законе: Две официальные точки для сброса стоков откроют в Бердске
Американские СМИ объявили о неудачных запусках российских ракет
ОНФ обвинил в обмане мэра Бердска
Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города
Вырубят 500 аварийных деревьев энергетики в Бердске
Евгений Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга
Период детства растянуть до 30 лет предлагает Минздрав
Рухнул четвертый подтопленный частный дом в Бердске
Подполковник из Чановского района возглавит отдел МВД Бердска
Пипец! Парковка-отстойник маршруток под окнами только что отстроенного новенького 16-этажного дома! Купивше квартирки в этом доме — вы о таком соседстве мечтали?
0 0