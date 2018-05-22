Парковку для маршруток на месте сгоревшего барака хотят власти Бердска

В минувшие выходные, 19-20 мая, в обгоревшем бараке №22 на ул. Первомайской в Бердске начались работы по разборке дома.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского управления ЖКХ Владимир Захаров, участок освободят от деревянного остова двухэтажки до середины июня.

— Разбором дома занимается барнаульская фирма, в течении месяца потихоньку разберут.

По поводу места (освободившегося), вопрос маленько не ко мне. Но, по моему мнению, хорошо бы там стоянку для газелей сделать, — прокомментировал Захаров.

Сгоревший двухэтажный барак явно не украшает центр Бердска. Шесть раз он горел, но устоял, хотя и лишился крыши, частично перекрытий и лестничных пролетов.

Администрация в прошлом году объявляла конкурс на снос здания и, как писал ранее «Курьер. Среда. Бердск», его выиграла компания «Химсервис».