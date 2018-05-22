Медведев закрепляет статус многодетных семей законом

Власти РФ законодательно определят статус многодетных семей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

По слова главы правительства, необходимо внимательно следить за тем, чтобы положенные льготы и привилегии многодетным семьям предоставлялись в полном объеме.

Медведев также отметил, что благодаря поддержке партии «Единая Россия» уже действует новый комплекс мер по улучшению демографической ситуации, передает РГ.

Ранее Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству обеспечить достижение девяти национальных целей развития до 2024 года. В частности, это устойчивый естественный рост численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.