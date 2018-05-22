Медведев закрепляет статус многодетных семей законом

Власти РФ законодательно определят статус многодетных семей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».
По слова главы правительства, необходимо внимательно следить за тем, чтобы положенные льготы и привилегии многодетным семьям предоставлялись в полном объеме.
Медведев также отметил, что благодаря поддержке партии «Единая Россия» уже действует новый комплекс мер по улучшению демографической ситуации, передает РГ.
Ранее Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству обеспечить достижение девяти национальных целей развития до 2024 года. В частности, это устойчивый естественный рост численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.
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Кстати, о демографии )))
Знающие люди говорят, что после объявления нового состава правительства в некоторых семьях произошел примерно похожий разговор:
— Ты что, думаешь, купил нашему мальчику халупу в 500 квадратов в Монако, набил ему все сейфы деньгами и всё? Отделался? Вот Патрушев – он действительно любит своего сына… )
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это вы о назначении сына Патрушева, не проработавшего в сельском хозяйстве на дня, министром сельского хозяйства?
Дыкть, пора уже называть вещи своими именами- пора уже официально передавать крепостных крестьян по наследству.
К чему всё это лицемерие про демократию, стабильность и равные возможности.
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