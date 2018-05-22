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Медведев закрепляет статус многодетных семей законом

По словам премьера, необходимо внимательно следить за тем, чтобы положенные льготы и привилегии таким семьям предоставлялись в полном объеме.

22.05.2018 Фото: Александр Королькова/РГ 2 коммент.

Медведев закрепляет статус многодетных семей законом

Дмитрий Медведев на партийной конференции

Власти РФ законодательно определят статус многодетных семей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

По слова главы правительства, необходимо внимательно следить за тем, чтобы положенные льготы и привилегии многодетным семьям предоставлялись в полном объеме.

Медведев также отметил, что благодаря поддержке партии «Единая Россия» уже действует новый комплекс мер по улучшению демографической ситуации, передает РГ.

Ранее Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству обеспечить достижение девяти национальных целей развития до 2024 года. В частности, это устойчивый естественный рост численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Кстати, о демографии )))
    Знающие люди говорят, что после объявления нового состава правительства в некоторых семьях произошел примерно похожий разговор:
    — Ты что, думаешь, купил нашему мальчику халупу в 500 квадратов в Монако, набил ему все сейфы деньгами и всё? Отделался? Вот Патрушев – он действительно любит своего сына… )

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    • a.danilov

      это вы о назначении сына Патрушева, не проработавшего в сельском хозяйстве на дня, министром сельского хозяйства?

      Дыкть, пора уже называть вещи своими именами- пора уже официально передавать крепостных крестьян по наследству.
      К чему всё это лицемерие про демократию, стабильность и равные возможности.

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