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Американские СМИ объявили о неудачных запусках российских ракет

По данным разведки США, сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой все-таки проходит испытания успешно, и американцы на данный момент перед ней безоружны.

22.05.2018 Фото: Минобороны 2 коммент.

Американские СМИ объявили о неудачных запусках российских ракет

Ракетный комплекс «Искандер-М»

Все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными, заявил американский телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники. Одновременно канал сообщает, что другая российская разработка, сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой, проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны, передает РИА Новости.

«По оценкам США, самый продолжительный испытательный полет (ракеты с ядерной установкой) длился более двух минут, за которые ракета преодолела 22 мили (более 35 километров), после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на пять миль (восемь километров)», — утверждает телеканал.

По его данным, испытания проходили с ноября 2017 по февраль 2018 года.

Источники CNBC утверждают, что разработка ракеты ведется с 2000-х годов и на этапе ее старта используется «бензиновый двигатель» (gasoline-powered engine), а только потом включается ядерная энергоустановка. В ходе испытаний ядерная силовая установка не запустилась, сообщает телеканал со ссылкой на утверждения своих источников.

CNBC сообщает, что еще одна разработка – сверхзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд — испытывалась три раза. Два теста в 2016 году успешно, третий в 2017 году – неудачно: ракета якобы разбилась через несколько секунд после старта. Ее четвертый пуск должен состояться летом 2018 года, утверждает канал.

О разработке таких типов ракет и других новых видов вооружений ранее заявил президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос, точно ли у России уже есть работающие межконтинентальные ракеты с ядерными энергоустановками, которые успешно прошли испытания, он заявил в марте, что «они все прошли (испытания) удачно, просто каждая из этих систем в разной степени готовности, одна из них уже на боевом дежурстве, в войсках».


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    врут! 4 секунды -5 миль а 2 мин — 22 хоть бы считать научились!

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  2. Аноним

    ну почему же врут..))
    вот же пишут : «на этапе ее старта используется «бензиновый двигатель» » ….
    с бензином то так быстро не улетишь ..)
    :-D
    кстати, надо бы сказать этим нашим ракетам, что земля круглая …а то в Сирии на Шайрате наши Тополя и Искандеры об этом не знали, вот и проморгали амерские Томагавки…)))))))))

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