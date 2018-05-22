ОНФ обвинил в обмане мэра Бердска

Накануне министерской проверки бердских дворов, благоустроенных по президентской программе «Комфортная среда», по ним проехали активисты ОНФ. 15 мая экспертная группа Центра мониторинга федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ОНФ побывала в Бердске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель региональной рабочей группы Народного фронта «Качество повседневной жизни» в Новосибирской области Сергей Аверьяскин. Фронтовики решили проверить, как бердская власть устранила дефекты и нарушения, на которые указали в 2017 году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью прошлого года в Бердске разгорелся скандал. Тогда работу местной администрации публично раскритиковал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Мэр Бердска Евгений Шестернин не только резко ответил Чибису, но и заявил, что проверка ОНФ носила «заказной» характер.

Шестернин тогда заявлял «Курьер. Среда. Бердск», что исправлять асфальтовое покрытие, качество которого вызвало у проверяющих наибольшее негодование, в минусовых температурах не стоит, поскольку это бессмысленная трата времени и денег.

— Еще ни рубля не перечислено подрядчику, ни один акт не подписан. Мы сами сейчас ведем претензионную работу и составляем дефектные ведомости по работам. Во дворах сделаны высечки, отданные на техническую экспертизу. Не на глазок проверяем асфальт. Будет заключение экспертизы — будет продолжение. Есть также гарантийные обязательства подрядчика — четыре года. И до устранения дефектов проплаты не будет, — рассказывал Евгений Анатольевич «Курьер. Среда. Бердск».

Он обратился к врио губернатора с просьбой создать рабочую группу по вопросам ремонта дворов и решать эти вопросы уже в формате деловых совещаний. Он напомнил, почему было принято решение ремонтировать только дороги и тротуары. Дело в том, что Бердск получил всего 38 млн рублей по программе «Комфортная среда». Чтобы как можно больше дворов вошли в программу, решили делать только асфальтирование территории, а на сэкономленные средства поставить малые формы.

Всего в Бердске в программу-2017 вошли 14 дворов. Каждый в среднем получил на ремонт по 2,6 млн рублей. Порядка 500 тыс. от этой суммы ушли на замену принадлежащих муниципалитету кабелей под дорогой.

— Сегодня (15 мая 2018 года — прим. ред.) эксперты установили: в Бердске снега нет уже давно. Никаких работ по устранению огрехов и дефектов не проводилось и видимо никто не собирается проводить. Мэр всех обманул и клятву не исполнил. Город сейчас готовится к «освоению» новых миллионов по данному проекту, – отчитался Аверьяскин по результатам новой проверки.

Об этом он намерен доложить в центральный штаб ОНФ, в Минстрой и врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову. И пообещал, что в середине июня будет организована еще одна проверка исполнения приоритетного проекта в Бердске. Если позитивных изменений не произойдет, Сергей Аверьяскин готов обращаться в Контрольно-счетную палату и правоохранительные органы.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», местные чиновники о проверке фронтовиков не знали и в ней не участвовали. По словам начальника управления ЖКХ, администрация Бердска работает над исправлением дефектов во дворах. И, судя по всему, ей это удалось. Поскольку 18 мая врио министра ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов проверил придомовых территорий, благоустроенные по проекту «Комфортная среда». И в целом остался удовлетворен качеством проделанной работы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А бердчане пирогами благодарили региональных чиновников за комфорт во дворах.