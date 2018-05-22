Фекалии в законе: Две официальные точки для сброса стоков откроют в Бердске

Новыми правилами будет караться слив нечистот в неустановленных для этого местах в Бердске.

— Силами Комбината бытовых услуг разработаны правила обращения с жидкими бытовыми отходами. Сегодня их мы вам передадим. Очень большая просьба: все заинтересованные стороны посмотрите их и выскажите свои пожелания и рекомендации. Мы обязательно рассмотрим, учтем. Не нужно затягивать с согласованием этих правил, потому что ситуация критичная. Когда разрабатывали правила, учли опыт других регионов. Подобные документы уже существуют. Мы решили не гоняться за бочками, а через абонентов воздействовать на них, — рассказал на совещании чиновников 21 мая руководитель КБУ Владимир Воспанчук.

По словам Воспанчука, возможно, в городе организуют еще одну точку слива фекалий.

Мэ Бердска Евгений Шестернин дал поручение специалистам организовать обсуждение данного вопроса.

— Если зайти «от лукавого», то можно сейчас найти 1000 причин, чтобы этого не делать. Можно и санитарные зоны приплести туда, и отсутствие инженерных сооружений. Все можно сделать. И утонуть опять в том, в чем утонули. У нас позволяют себе на улице Маяковского открыть чуть не посреди дороги люк и сливать. Есть и такие примеры, — отметил мэр.

— Мы в этих правилах предусмотрели ответственность абонентов за их выгребные ямы. Какие они должны быть, прописали, и каким образом они должны опустошаться, — отметил Владимир Воспанчук.

Напомним, из закона Новосибирской области об административных правонарушениях исчезла статья о сливе жидких бытовых отходов в неустановленных местах. В мае 2016 года депутаты Заксобрания Новосибирской области эту статью отменили.

В городе была одна официальная точка слива — за железнодорожным переездом рядом с ул. Калинина. Соответственно в другие колодцы сливать жидкие бытовые отходы было запрещено.

В данное время не считается нарушением, если асмашины сливают фекалии в любой канализационный колодец. Если бы ассенизаторы сбрасывали жидкие бытовые отходы прямо на дорогу или в природной зоне, то тогда они нарушили бы российский административный кодекс. Такое нарушение находится в ведении Роприроднадзора или Роспотребнадзора.

Сотрудники административно-технической инспекции уже обращались к депутатам бердского горсовета депутатов, чтобы они инициировали рассмотрение данной проблемы в Заксобрании. Чтобы вернули статью за слив неустановленных местах. Поступает очень много жалоб от жителей многоквартирных домов, вынужденных дышать вонью от постоянного слива нечистот в канализационные колодцы рядом с их жильем.