КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
Продам квартиру
Продам квартиру
Продам квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Медведев закрепляет статус многодетных семей законом

Фекалии в законе: Две официальные точки для сброса стоков откроют в Бердске

Американские СМИ объявили о неудачных запусках российских ракет

ОНФ обвинил в обмане мэра Бердска

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Вырубят 500 аварийных деревьев энергетики в Бердске

Евгений Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга

Период детства растянуть до 30 лет предлагает Минздрав

Рухнул четвертый подтопленный частный дом в Бердске

Подполковник из Чановского района возглавит отдел МВД Бердска

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Фекалии в законе: Две официальные точки для сброса стоков откроют в Бердске

КБУ из-за критичной ситуации со сливом фекалий вводит новые правила, в которых воздействовать на нарушения будут через абонентов.

22.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Фекалии в законе: Две официальные точки для сброса стоков откроют в Бердске

Незаконная точка слива возле трассы М-52 пользовалась популярностью у водителей асмашин

Новыми правилами будет караться слив нечистот в неустановленных для этого местах в Бердске.

— Силами Комбината бытовых услуг разработаны правила обращения с жидкими бытовыми отходами. Сегодня их мы вам передадим. Очень большая просьба: все заинтересованные стороны посмотрите их и выскажите свои пожелания и рекомендации. Мы обязательно рассмотрим, учтем. Не нужно затягивать с согласованием этих правил, потому что ситуация критичная. Когда разрабатывали правила, учли опыт других регионов. Подобные документы уже существуют. Мы решили не гоняться за бочками, а через абонентов воздействовать на них, — рассказал на совещании чиновников 21 мая руководитель КБУ Владимир Воспанчук.

По словам Воспанчука, возможно, в городе организуют еще одну точку слива фекалий.

Мэ Бердска Евгений Шестернин дал поручение специалистам организовать обсуждение данного вопроса.

— Если зайти «от лукавого», то можно сейчас найти 1000 причин, чтобы этого не делать. Можно и санитарные зоны приплести туда, и отсутствие инженерных сооружений. Все можно сделать. И утонуть опять в том, в чем утонули. У нас позволяют себе на улице Маяковского открыть чуть не посреди дороги люк и сливать. Есть и такие примеры, — отметил мэр.

— Мы в этих правилах предусмотрели ответственность абонентов за их выгребные ямы. Какие они должны быть, прописали, и каким образом они должны опустошаться, — отметил Владимир Воспанчук.

Напомним, из закона Новосибирской области об административных правонарушениях исчезла статья о сливе жидких бытовых отходов в неустановленных местах. В мае 2016 года депутаты Заксобрания Новосибирской области эту статью отменили.

В городе была одна официальная точка слива — за железнодорожным переездом рядом с ул. Калинина. Соответственно в другие колодцы сливать жидкие бытовые отходы было запрещено.

В данное время не считается нарушением, если асмашины сливают фекалии в любой канализационный колодец. Если бы ассенизаторы сбрасывали жидкие бытовые отходы прямо на дорогу или в природной зоне, то тогда они нарушили бы российский административный кодекс. Такое нарушение находится в ведении Роприроднадзора или Роспотребнадзора.

Сотрудники административно-технической инспекции уже обращались к депутатам бердского горсовета депутатов, чтобы они инициировали рассмотрение данной проблемы в Заксобрании. Чтобы вернули статью за слив неустановленных местах. Поступает очень много жалоб от жителей многоквартирных домов, вынужденных дышать вонью от постоянного слива нечистот в канализационные колодцы рядом с их жильем.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Парковку для маршруток на месте сгоревшего барака хотят власти Бердска Медведев закрепляет статус многодетных семей законом Фекалии в законе: Две официальные точки для сброса стоков откроют в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС.Гиудотерапия -эффективный метод лечения
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика