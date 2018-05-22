Евгений Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга, председатель городской думы Евгений Ройзман заявил, что уходит в отставку, отказавшись принимать участие в процедуре об отмене прямых выборов мэра, передает ТАСС.

«Я ухожу в отставку. Принимать в этом участие не хочу. Решение принято окончательное, я вам все сказал, что будет дальше я не знаю», — сказал Ройзман во время выступления на заседании городской думы, где рассматривались поправки в устав города Екатеринбурга об отмене прямых выборов.

В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. Согласно ей, главу города будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Позже внесли поправки в устав Екатеринбурга, чтобы привести его в соответствие с областным законодательством. Жители Екатеринбурга на публичных слушаниях одобрили отмену прямых выборов.

С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра. Сейчас мэром города является Евгений Ройзман, администрацией руководит Александр Якоб.