Период детства растянуть до 30 лет предлагает Минздрав

Детство, которое сегодня продолжается до 21 года, в перспективе будет продолжаться до 30 лет. О соответствующей мировой тенденции сказала в понедельник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», — сказала Скворцова.

По ее словам, на сколько увеличится детство — на столько увеличится и зрелый возраст, передает ТАСС. «Но если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет. Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития — удлинение периода детства и активного взрослого возраста», — подчеркнула министр.

«Ясно, что время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения», — заключила Скворцова.