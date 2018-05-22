Период детства растянуть до 30 лет предлагает Минздрав

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Готовят к тому что на пенсию в 70 лет пойдем.
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И в армию по призыву набирать с 30 до 40 лет.В самом деле ни детей же туда брать
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