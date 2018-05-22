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Рухнул четвертый подтопленный частный дом в Бердске

Мать, хозяйка усадьбы на ул. Толбухина, со слезами уговаривает сына не жить в разрушающемся доме, чтобы не случилось трагедии.(ВИДЕО, ФОТО)

22.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 17 коммент.

Рухнул четвертый подтопленный частный дом в Бердске

Татьяна Дроздова боится находиться в разрушающемся от грунтовых вод доме

В пятницу 18 мая на улице Толбухина в Бердске рухнул ещё один частный дом. Он стал уже четвертым по счёту. Обрушение домов, построенных на земле с грунтовыми водами, приобрело в Бердске массовый характер.

Рухнул четвертый подтопленный частный дом в Бердске

Четвертый по счету дом рухнул в Бердске

Татьяна Дроздова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что обрушение их дома, как и всех остальных домов в округе, «стоящих на воде», началось не вчера.

— Три года назад уже начал разваливаться потихоньку. Один угол обрушился, но тогда его кирпичом быстро восстановили. Нам помогло, что там трещин не было… А теперь вот с этой стороны начал разрушаться. Небольшой кусок выпал из стены две недели назад, чуть позже вывалился кусок побольше. Ну, а три дня назад полностью завалилась вот эта стена, — воспроизвела события хозяйка пострадавшего дома.

Рухнул четвертый подтопленный частный дом в Бердске

Рухнувший угол дома открыл доступ в нежилое помещение

Рухнувший угол дома открыл доступ в нежилое помещение. Благодаря этому в очередной раз обрушение обошлось без жертв. Однако забывать об опасности не стоит — рассыпающийся на глазах дом является жилым.

— Младший сын мой тут живет, ночует каждую ночь. Я каждый день реву, зову его домой, а он не уходит из этого дома, несмотря на уговоры. Я ж его, дядечку 32 годиков, не возьму и на руках не унесу… Не хочет уезжать отсюда, говорит: «Буду восстанавливать». А что здесь восстанавливать? В одну стену ухайдохаем деньги — другая повалится… Фанеру со стен сними — там ведь всё в дырках и трещинах. Весь фундамент сыпется. Ведь вода стоит сколько времени, вы посчитайте… Март, апрель, май и так до ноября. Вы представляете, сколько мы за свет платим? — сокрушается Татьяна Владимировна.

Рухнул четвертый подтопленный частный дом в Бердске

По всем стенам дома змеятся трещины

Траты за электроэнергию — одна из самых значительных статей бюджета Дроздовых. Как и все соседи, они постоянно откачивают воду из-под дома, электронасос у них работает по 12 часов в день. Но к затратам на электричество нужно добавить стоимость новых насосов — при таком интенсивном использовании они очень быстро вырабатывают свой ресурс.

Однако теперь делать постоянную откачку воды не получается из-за износа электропроводки. От постоянной сырости она приходит в негодность и становится потенциальной причиной пожара.

— Уже и руки опустились от всей этой ситуации. Вот были бы деньги — мы бы их вкладывали. Но куда вкладывать, если все сыпется? Тут все надо сносить, все убирать и строить заново. А на что строить? На чем? На воде? — спрашивает Татьяна Дроздова.

Автор видео Слава Душин

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в ночь на 18 мая обрушилась стена с вмонтированной печью в частном доме №55 по улице Толбухина — недалеко от дома Дроздовых

Первый дом обрушился 26 апреля на ул. Октябрьской, второй — 15 мая на ул. Мира, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Все пострадавшие дома находятся в одном районе — близ Микрорайона. Именно в этом месте начинают сооружать дренажную систему для понижения уровня грунтовых вод.

Между тем, власть не признает ситуацию с обрушением домов в Бердске чрезвычайной.


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Весь сюжет: Рушатся дома

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(17) Комментариев

  1. Аноним

    Это не усадьба — это хлев

    Thumb up 9 Thumb down 24

  2. Новый мэр

    Беда,беда

    Thumb up 14 Thumb down 2

  3. немного в курсе

    И ЧС не объявляют. И область пока молчит, видимо пока не знает, потому что не доложили….

    Thumb up 8 Thumb down 1

  4. Аноним

    Воду качают лет 14.. посмотрел по карте. До пятиэтажки Павлова 10, построенной в 1999, 200 м. До Красной Сибири 95, введённой в эксплуатацию в 2006м, 350 м.

    Предлагаю категорически заклеймить эти дома как причину потопа и обрушений. Скажем громкое нет многоэтажному строительству в г Бердске! :-D

    Thumb up 1 Thumb down 5

    • гость

      с чего вы решили, что 14? искитимская начала плыть не больше 5 лет назад, до этого там такого болота не было

      Thumb up 2 Thumb down 0

      • Аноним

        На видео женщина русским языком сказала.
        Вы можете найти свою высотку для заклеймления.

        Вопиющий пример бедствий от пришествия цивилизации это лужа возле Астора. Пришли рабочие, приехали бульдозеры, заасфальтировали пустырь, ушли, и теперь в низинке круглый год стоит вода, маленький прудик.
        А раньше было сухо.
        Правда там не 350 метров.

        Thumb up 1 Thumb down 2

        • Аноним

          А ниче что , возле Астров ещё и микрорайон Молодежный? Может это он воду гоняет?
          ——
          Вообще считаю эти разговоры полным бредом
          Грунтовые воды у нас на уровне моря , разве не в этом проблема?
          Просто участки где то выше где то ниже

          Thumb up 1 Thumb down 2

  5. Гость Очередной

    на всех фото рухнувших домов стены внутри из чего? я не могу понять что это серо-чёрное, что за материал?

    Thumb up 2 Thumb down 1

  6. гость

    понятно, что уже развалилось халупы-халупы, но скоро начнут и новые дома падать, просто вопрос времени..

    Thumb up 6 Thumb down 1

  7. zizou

    вот ещё один город на букву Б
    https://www.youtube.com/watch?v=uSmz6ADJrn4

    Thumb up 0 Thumb down 1

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