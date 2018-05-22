Рухнул четвертый подтопленный частный дом в Бердске

В пятницу 18 мая на улице Толбухина в Бердске рухнул ещё один частный дом. Он стал уже четвертым по счёту. Обрушение домов, построенных на земле с грунтовыми водами, приобрело в Бердске массовый характер.

Татьяна Дроздова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что обрушение их дома, как и всех остальных домов в округе, «стоящих на воде», началось не вчера.

— Три года назад уже начал разваливаться потихоньку. Один угол обрушился, но тогда его кирпичом быстро восстановили. Нам помогло, что там трещин не было… А теперь вот с этой стороны начал разрушаться. Небольшой кусок выпал из стены две недели назад, чуть позже вывалился кусок побольше. Ну, а три дня назад полностью завалилась вот эта стена, — воспроизвела события хозяйка пострадавшего дома.

Рухнувший угол дома открыл доступ в нежилое помещение. Благодаря этому в очередной раз обрушение обошлось без жертв. Однако забывать об опасности не стоит — рассыпающийся на глазах дом является жилым.

— Младший сын мой тут живет, ночует каждую ночь. Я каждый день реву, зову его домой, а он не уходит из этого дома, несмотря на уговоры. Я ж его, дядечку 32 годиков, не возьму и на руках не унесу… Не хочет уезжать отсюда, говорит: «Буду восстанавливать». А что здесь восстанавливать? В одну стену ухайдохаем деньги — другая повалится… Фанеру со стен сними — там ведь всё в дырках и трещинах. Весь фундамент сыпется. Ведь вода стоит сколько времени, вы посчитайте… Март, апрель, май и так до ноября. Вы представляете, сколько мы за свет платим? — сокрушается Татьяна Владимировна.

Траты за электроэнергию — одна из самых значительных статей бюджета Дроздовых. Как и все соседи, они постоянно откачивают воду из-под дома, электронасос у них работает по 12 часов в день. Но к затратам на электричество нужно добавить стоимость новых насосов — при таком интенсивном использовании они очень быстро вырабатывают свой ресурс.

Однако теперь делать постоянную откачку воды не получается из-за износа электропроводки. От постоянной сырости она приходит в негодность и становится потенциальной причиной пожара.

— Уже и руки опустились от всей этой ситуации. Вот были бы деньги — мы бы их вкладывали. Но куда вкладывать, если все сыпется? Тут все надо сносить, все убирать и строить заново. А на что строить? На чем? На воде? — спрашивает Татьяна Дроздова.

Автор видео Слава Душин



«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в ночь на 18 мая обрушилась стена с вмонтированной печью в частном доме №55 по улице Толбухина — недалеко от дома Дроздовых

Первый дом обрушился 26 апреля на ул. Октябрьской, второй — 15 мая на ул. Мира, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Все пострадавшие дома находятся в одном районе — близ Микрорайона. Именно в этом месте начинают сооружать дренажную систему для понижения уровня грунтовых вод.

Между тем, власть не признает ситуацию с обрушением домов в Бердске чрезвычайной.