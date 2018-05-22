Рухнул четвертый подтопленный частный дом в Бердске

Татьяна Дроздова боится находиться в разрушающемся от грунтовых вод доме
В пятницу 18 мая на улице Толбухина в Бердске рухнул ещё один частный дом. Он стал уже четвертым по счёту. Обрушение домов, построенных на земле с грунтовыми водами, приобрело в Бердске массовый характер.
Четвертый по счету дом рухнул в Бердске
Татьяна Дроздова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что обрушение их дома, как и всех остальных домов в округе, «стоящих на воде», началось не вчера.
— Три года назад уже начал разваливаться потихоньку. Один угол обрушился, но тогда его кирпичом быстро восстановили. Нам помогло, что там трещин не было… А теперь вот с этой стороны начал разрушаться. Небольшой кусок выпал из стены две недели назад, чуть позже вывалился кусок побольше. Ну, а три дня назад полностью завалилась вот эта стена, — воспроизвела события хозяйка пострадавшего дома.
Рухнувший угол дома открыл доступ в нежилое помещение
Рухнувший угол дома открыл доступ в нежилое помещение. Благодаря этому в очередной раз обрушение обошлось без жертв. Однако забывать об опасности не стоит — рассыпающийся на глазах дом является жилым.
— Младший сын мой тут живет, ночует каждую ночь. Я каждый день реву, зову его домой, а он не уходит из этого дома, несмотря на уговоры. Я ж его, дядечку 32 годиков, не возьму и на руках не унесу… Не хочет уезжать отсюда, говорит: «Буду восстанавливать». А что здесь восстанавливать? В одну стену ухайдохаем деньги — другая повалится… Фанеру со стен сними — там ведь всё в дырках и трещинах. Весь фундамент сыпется. Ведь вода стоит сколько времени, вы посчитайте… Март, апрель, май и так до ноября. Вы представляете, сколько мы за свет платим? — сокрушается Татьяна Владимировна.
По всем стенам дома змеятся трещины
Траты за электроэнергию — одна из самых значительных статей бюджета Дроздовых. Как и все соседи, они постоянно откачивают воду из-под дома, электронасос у них работает по 12 часов в день. Но к затратам на электричество нужно добавить стоимость новых насосов — при таком интенсивном использовании они очень быстро вырабатывают свой ресурс.
Однако теперь делать постоянную откачку воды не получается из-за износа электропроводки. От постоянной сырости она приходит в негодность и становится потенциальной причиной пожара.
— Уже и руки опустились от всей этой ситуации. Вот были бы деньги — мы бы их вкладывали. Но куда вкладывать, если все сыпется? Тут все надо сносить, все убирать и строить заново. А на что строить? На чем? На воде? — спрашивает Татьяна Дроздова.
Автор видео Слава Душин
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в ночь на 18 мая обрушилась стена с вмонтированной печью в частном доме №55 по улице Толбухина — недалеко от дома Дроздовых
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Это не усадьба — это хлев
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«Это не усадьба — это хлев»
НЕ у всех зарплата от 100000 рублей и коттедж на 250 квадратов. Далеко НЕ У ВСЕХ!!!
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Думаю , что и зарплата в 100000 не поможет этим людям
1 9
Это жизнь….
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Беда,беда
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И ЧС не объявляют. И область пока молчит, видимо пока не знает, потому что не доложили….
8 1
Воду качают лет 14.. посмотрел по карте. До пятиэтажки Павлова 10, построенной в 1999, 200 м. До Красной Сибири 95, введённой в эксплуатацию в 2006м, 350 м.
Предлагаю категорически заклеймить эти дома как причину потопа и обрушений. Скажем громкое нет многоэтажному строительству в г Бердске!
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с чего вы решили, что 14? искитимская начала плыть не больше 5 лет назад, до этого там такого болота не было
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На видео женщина русским языком сказала.
Вы можете найти свою высотку для заклеймления.
Вопиющий пример бедствий от пришествия цивилизации это лужа возле Астора. Пришли рабочие, приехали бульдозеры, заасфальтировали пустырь, ушли, и теперь в низинке круглый год стоит вода, маленький прудик.
А раньше было сухо.
Правда там не 350 метров.
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А ниче что , возле Астров ещё и микрорайон Молодежный? Может это он воду гоняет?
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Вообще считаю эти разговоры полным бредом
Грунтовые воды у нас на уровне моря , разве не в этом проблема?
Просто участки где то выше где то ниже
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на всех фото рухнувших домов стены внутри из чего? я не могу понять что это серо-чёрное, что за материал?
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Шлак это. угольный..
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Материал шлак
Зачем только оббили фанерой?
Стены вообще никак из за неё не « дышали» и не просыхали
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понятно, что уже развалилось халупы-халупы, но скоро начнут и новые дома падать, просто вопрос времени..
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«Скоро», это в масштабе вселенной?
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Если дом стоит на нормальном фундаменте, то все будет нормально
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вот ещё один город на букву Б
https://www.youtube.com/watch?v=uSmz6ADJrn4
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