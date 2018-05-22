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Вырубят 500 аварийных деревьев энергетики в Бердске

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Вырубят 500 аварийных деревьев энергетики в Бердске

РЭС уничтожат те деревья, ветви которых задевают линии электропередач.

22.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Вырубят 500 аварийных деревьев энергетики в Бердске

При сильном ветре ветки деревьев обрывают линии электропередач

В прошедшие выходные оперативно ликвидировали две аварии на электросетях сотрудники отдела РЭС в Бердске.

Одна авария произошла в сетях 4 киловольта, другая в сетях 10 киловольт, рассказал на совещании чиновников 21 мая начальник бердского отдела РЭС Игорь Михин. Причиной стали сильные порывы ветра и ветки деревьев.

В этом году запланирован вырубка аварийных деревьев, ветки которых задевают линии электропередач, в количестве 500 штук, отметил Михин.

Мэр Бердска Евгений Шестернин попросил Михина поблагодарить сотрудников РЭС, которые оперативно ликвидировали аварию.

Евгений Анатольевич заметил, что вдоль линии электропередач есть падение веток и деревьев, и не нужно РЭС задерживать их уборку и вывоз.


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