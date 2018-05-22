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Снести незаконный вольер с гончими псами обязали бизнесмена из Бердска

В случае невыполнения предписания до 15 июня главу бердской Ассоциации предпринимателей, чьи собаки изводят соседей, накажут.

22.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

Снести незаконный вольер с гончими псами обязали бизнесмена из Бердска

Вольер с собаками во дворе жилого дома

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» продолжают приходить письма с благодарностью за публикации о собачьем вольере во дворе жилого дома №17 по улице Попова.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее о незаконном загоне для собак, устроенном во дворе жилого дома. Животные своим лаем и запахом буквально изводили местных жителей несколько лет.

Читатель Любовь Сарнецкая написала:
«Хочу поблагодарить вас за неравнодушие, за участие, за решение проблемы (я надеюсь, хозяин собак действительно уберет вольер). Из такого человеческого отношения складывается настоящая жизнь! Спасибо вам! Хорошего дня и яркого лета».

Снести незаконный вольер с гончими псами обязали бизнесмена из Бердска

Собаки охотничьей породы в незаконном вольере

Ольга Гончарова, главный специалист административно-технической инспекции Бердска рассказала «Курьер. Среда. Бердск», на какой стадии находится «дело» незаконного вольера, принадлежащего председателю Ассоциации предпринимателей города Андрею Пилько.

— До 15 июня ему дали срок для переноса вольера. Он гарантировал, что все перевезет. А если не исполнит предписание, тогда мы составим протокол, что повлечет административную ответственность, — пояснила Ольга Владимировна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 мая комиссия административно-технической инспекции побывала на территории, где стоит вольер для собак. По итогам осмотра комиссия выдала Андрею Пилько, хозяину собак, предписание о демонтаже вольера.


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(2) Комментариев

  1. Конструктор

    Позорище. В таких условиях содержать собак. Этого пердпринимателя надо привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

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