Альбом «Выпускник-2018» вручат всем 11-классникам Бердска на последнем звонке

24 мая в бердских школах прозвенит последний звонок для 11-классников. В торжественной обстановке каждый школьник получит красочный подарок — альбом «Выпускник-2018». Проект выпустил Издательский дом «БукЪвица» при поддержке администрации Бердска.

Родители первоклассников, чьи фото вышли в проекте «Первоклассник-2017», могут прийти за своим экземпляром в редакцию по адресу: К.Маркса, 24, офис 2.

По всем вопросам звонить по 8(383-41) 2-15-51.

Ни пуха ни пера, дорогие выпускники!Удачи! У вас все получится!

Выпускной альбом Выпускник-2017