Началось осушение частного сектора Бердска

Вопрос по осушению территории, подмываемой грунтовыми водами, обсуждали на совещании чиновников 21 мая в Бердске.

Уже готов проект ОДД (организации дорожного движения, — прим. ред.) и готов проект по временному подключению к электросетям РЭС, доложил мэру о ходе работ по строительству дренажной системы в частном секторе начальник УКС Алексей Егошин.

По словам Алексея Егошина, на прошлой неделе из Москвы выслали кольца, хотя кольца на вторую партию были заказаны в Бердске. Первая партия подойдет 21 мая вечером и утром 22 мая.

— Площадка увеличится в районе ул. Красноармейской, на следующей неделе мы готовы пригласить журналистов и показать работы, которые производим, — отметил Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осушение Бердска уже началось в мае. Для локального понижения уровня грунтовых вод будет создано несколько объектов системы «лучевого» дренажа. Строительство систем осушения осуществляет ОА СГСТУ «Виогем» из Белгорода. Представители фирмы уже приехали в Бердск.

На территории города по проекту предстоит построить пять «лучевых» дренажных колодцев.Один колодец рассчитан на осушение 15 га земли. Первый колодец будет построен у перекрестка улиц Мира и Гагарина. Максимальный срок работ — 4 месяца.

Белгородская компания освоит 24 млн рублей. Это первый этап осушения городской территории. Бердску не хватает 60 млн рублей для сооружения полноценной дренажной системы для полного отвода грунтовых вод.

Но некоторые жители частного сектора не дождались спасительных работ по осушению территорий. Их дома начали рушиться.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 апреля выпала стена дома на ул. Октябрьской, в начале мая без внешней стены оказался жилой дом на ул. Мира. Третьей «жертвой» подтоплений стал дом на ул. Толбухина.