Нарушавшие график движения маршрутки выдала ГЛОНАСС в Бердске

На этой неделе проходит рейд по наполняемости общественного транспорта и соблюдению графика движения
На прошлой неделе проанализировал данные отчетов системы ГЛОНАСС по общественному транспорту отдел транспорта и дорожного хозяйства Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на совещании чиновников в мае мэр Евгений Шестернин дал поручение начальнику отдела и дорожного хозяйства Надежде Нятиной проверить выходы в рейс бердских автобусов. Бердчане жалуются, что в дневное время ожидание определенного маршрута длится до 25 минут. Евгений Шестернин посоветовал организовать рейд и привлечь для работы общественников. И если данная проблема существует, то проанализировать ее и найти пути решения.
— Действительно, по некоторым коммерческим маршрутам были выявлены нарушения. На нерадивых перевозчиков составлены акты. Контроль за движением общественного транспорта продолжается. Просьба к жителям: в случае нарушений в движении автобусов обращаться в одел транспорта и дорожного хозяйства, — сообщила на совещании чиновников 21 мая Надежда Нятина.
По словам Евгения Шестернина, ГЛОНАСС — это обязательное условие, которое входит в конкурсные процедуры и его необходимо сохранить. И не просто сохранить, но и пользоваться системой.
На этой неделе сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства совместно с членами общественной палаты, представителями перевозчиков проверяют наполняемость автобусов в утренние и вечерние часы пик и соблюдение графика движения.
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Если маршрутки подключены к ГЛОНАССу,то зачем привлекать общественников?Пусть смотрит на компьютере ответственное лицо,там в реальном времени сидеть не надо,а за час можно посмотреть данные за неделю/две.
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Ага, посмотришь за час в е движения. За тысяч 300-400 в год (зарплата, рабочее место) конечно можно мониторить с утра до вечера, но зачем, времена сейчас другие.
Программа должна быть которая мониторит, оформляет претензии и отправляет куда надо.
До чего вы смешные, не только в этих темах
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На конечной остановке у мостика через Гумёнку можно вообще остаться с носом глядя на ночь.
Имеет место быть, что некоторые маршрутки разворачиваются у Юбилейного. А некоторые — вообще, на Зелёной роще .
Муниципальная 5-ка, само-собой, может оказаться засланной по другому маршруту на замену надорвавшегося другого автобуса.
Никакой надёжности. Ясное дело, что пассажиры не рискуя остаться брошенными на берегу, разбредаются, как тараканы. И если маршрутка с ответственным водителем придёт на конечную остановку к мостику, то там — ку-ку, никого не будет.
И будет порочный круг добивать и пассажиров и маршрутчиков .
В любом деле — главное — надёжность!
Видела нововведение в одном из городов — до 20-00 часов тариф за проезд 20 руб., а после 20-00 — тариф 25 руб.
Это резонно.
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