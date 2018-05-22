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Нарушавшие график движения маршрутки выдала ГЛОНАСС в Бердске

Пассажиры жалуются на долгое ожидание маршруток в дневное время. Отдел транспорта и дорожного хозяйства нашел нарушителей.

22.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Нарушавшие график движения маршрутки выдала ГЛОНАСС в Бердске

На этой неделе проходит рейд по наполняемости общественного транспорта и соблюдению графика движения

На прошлой неделе проанализировал данные отчетов системы ГЛОНАСС по общественному транспорту отдел транспорта и дорожного хозяйства Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на совещании чиновников в мае мэр Евгений Шестернин дал поручение начальнику отдела и дорожного хозяйства Надежде Нятиной проверить выходы в рейс бердских автобусов. Бердчане жалуются, что в дневное время ожидание определенного маршрута длится до 25 минут. Евгений Шестернин посоветовал организовать рейд и привлечь для работы общественников. И если данная проблема существует, то проанализировать ее и найти пути решения.

— Действительно, по некоторым коммерческим маршрутам были выявлены нарушения. На нерадивых перевозчиков составлены акты. Контроль за движением общественного транспорта продолжается. Просьба к жителям: в случае нарушений в движении автобусов обращаться в одел транспорта и дорожного хозяйства, — сообщила на совещании чиновников 21 мая Надежда Нятина.

По словам Евгения Шестернина, ГЛОНАСС — это обязательное условие, которое входит в конкурсные процедуры и его необходимо сохранить. И не просто сохранить, но и пользоваться системой.

На этой неделе сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства совместно с членами общественной палаты, представителями перевозчиков проверяют наполняемость автобусов в утренние и вечерние часы пик и соблюдение графика движения.


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(3) Комментариев

  1. BouH

    Если маршрутки подключены к ГЛОНАССу,то зачем привлекать общественников?Пусть смотрит на компьютере ответственное лицо,там в реальном времени сидеть не надо,а за час можно посмотреть данные за неделю/две.

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    • Аноним

      Ага, посмотришь за час в е движения. За тысяч 300-400 в год (зарплата, рабочее место) конечно можно мониторить с утра до вечера, но зачем, времена сейчас другие.
      Программа должна быть которая мониторит, оформляет претензии и отправляет куда надо.
      До чего вы смешные, не только в этих темах =) =)

      Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Зелёная

    На конечной остановке у мостика через Гумёнку можно вообще остаться с носом глядя на ночь.
    Имеет место быть, что некоторые маршрутки разворачиваются у Юбилейного. А некоторые — вообще, на Зелёной роще :-D .
    Муниципальная 5-ка, само-собой, может оказаться засланной по другому маршруту на замену надорвавшегося другого автобуса.
    Никакой надёжности. Ясное дело, что пассажиры не рискуя остаться брошенными на берегу, разбредаются, как тараканы. И если маршрутка с ответственным водителем придёт на конечную остановку к мостику, то там — ку-ку, никого не будет.
    И будет порочный круг добивать и пассажиров и маршрутчиков ;) .
    В любом деле — главное — надёжность!
    Видела нововведение в одном из городов — до 20-00 часов тариф за проезд 20 руб., а после 20-00 — тариф 25 руб.
    Это резонно.

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