Нарушавшие график движения маршрутки выдала ГЛОНАСС в Бердске

На прошлой неделе проанализировал данные отчетов системы ГЛОНАСС по общественному транспорту отдел транспорта и дорожного хозяйства Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на совещании чиновников в мае мэр Евгений Шестернин дал поручение начальнику отдела и дорожного хозяйства Надежде Нятиной проверить выходы в рейс бердских автобусов. Бердчане жалуются, что в дневное время ожидание определенного маршрута длится до 25 минут. Евгений Шестернин посоветовал организовать рейд и привлечь для работы общественников. И если данная проблема существует, то проанализировать ее и найти пути решения.

— Действительно, по некоторым коммерческим маршрутам были выявлены нарушения. На нерадивых перевозчиков составлены акты. Контроль за движением общественного транспорта продолжается. Просьба к жителям: в случае нарушений в движении автобусов обращаться в одел транспорта и дорожного хозяйства, — сообщила на совещании чиновников 21 мая Надежда Нятина.

По словам Евгения Шестернина, ГЛОНАСС — это обязательное условие, которое входит в конкурсные процедуры и его необходимо сохранить. И не просто сохранить, но и пользоваться системой.

На этой неделе сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства совместно с членами общественной палаты, представителями перевозчиков проверяют наполняемость автобусов в утренние и вечерние часы пик и соблюдение графика движения.