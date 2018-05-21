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Фото: Когда уберут мусор после строительства дороги на Белокаменный?

Когда уберут мусор после строительства дороги на Белокаменный?

21.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Когда уберут мусор после строительства дороги на Белокаменный???

Фото: Когда уберут мусор после строительства дороги на Белокаменный? Фото: Когда уберут мусор после строительства дороги на Белокаменный?


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