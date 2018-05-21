Антилидером в новом правительстве России стал вице-премьер Виталий Мутко

Население России по-разному относится к разным членам нового состава правительства страны, по популярности среди россиян в нем есть «лидеры и антилидеры», рассказал в эксклюзивном интервью ведущему программы «Поздняков» глава ВЦИОМа Валерий Федоров (опубликовано на сайте НТВ 21 мая).

«Если говорить о лидерах, то это [вице-премьер] Татьяна Голикова — напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения, затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств… Она известна, она понятна, и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан», — рассказал Федоров.

Стабильными авторитетом и популярностью в народе, по словам Федорова, пользуются также министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

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​«Антилидер тоже есть. Это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных», — отметил Федоров.

18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину свои кандидатуры на посты членов правительства, в тот же день глава государства подписал указы о назначении предложенных кандидатов на посты вице-премьеров и министров, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Подводя итоги работы предыдущего правительства, ВЦИОМ 17 мая сообщал, что более трети россиян (38%) негативно оценили работу правительства Медведева за последние годы, передает РБК.

«Ожидания от деятельности нового состава правительства умеренно положительные: 37% респондентов полагают, что оно будет более эффективным, 49% — что его работа не будет значительно отличаться от работы предыдущего. Лишь 3% дают негативный прогноз», — отмечалось в отчете ВЦИОМа.