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Антилидером в новом правительстве России стал вице-премьер Виталий Мутко

Наибольшей популярностью среди членов нового кабмина пользуется Татьяна Голикова — «борец против неэффективного расходования государственных средств».

21.05.2018 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.

Антилидером в новом правительстве России стал вице премьер Виталий Мутко

Виталий Мутко был министром спорта, сейчас курирует строительство

Население России по-разному относится к разным членам нового состава правительства страны, по популярности среди россиян в нем есть «лидеры и антилидеры», рассказал в эксклюзивном интервью ведущему программы «Поздняков» глава ВЦИОМа Валерий Федоров (опубликовано на сайте НТВ 21 мая).

«Если говорить о лидерах, то это [вице-премьер] Татьяна Голикова — напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения, затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств… Она известна, она понятна, и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан», — рассказал Федоров.

Стабильными авторитетом и популярностью в народе, по словам Федорова, пользуются также министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.
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​«Антилидер тоже есть. Это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных», — отметил Федоров.

18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину свои кандидатуры на посты членов правительства, в тот же день глава государства подписал указы о назначении предложенных кандидатов на посты вице-премьеров и министров, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Подводя итоги работы предыдущего правительства, ВЦИОМ 17 мая сообщал, что более трети россиян (38%) негативно оценили работу правительства Медведева за последние годы, передает РБК.

«Ожидания от деятельности нового состава правительства умеренно положительные: 37% респондентов полагают, что оно будет более эффективным, 49% — что его работа не будет значительно отличаться от работы предыдущего. Лишь 3% дают негативный прогноз», — отмечалось в отчете ВЦИОМа.


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Гуд ворк! Фром май харт. ;)

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  2. Аноним

    Спорт похерил,и нагнать бы его за 101 километр,НО корифан,обидеться может навек….

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  3. Аноним

    Когда пироги печет сапожник, а сапоги тачает пирожник, то и голоден будешь, да и босым находишься. Во всех делах спецы должны быть.

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