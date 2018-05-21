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Разрешат санаторию «Сибиряк» осваивать лес власти Бердска

Представитель здравницы теперь утверждает, что никаких работ вокруг территории санатория они не проводили. По ее информации, там работал муниципалитет.

21.05.2018 Автор: Денис Стреж Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Разрешат санаторию «Сибиряк» осваивать лес власти Бердска

В лесу у «Сибиряка» работал трактор и лежали кучи веток и валежника

Как стало известно редакции «Курьер. Среда. Бердск» 23 мая должна собраться комиссия, которая рассмотрит проект освоения лесов санаторием «Сибиряк». Этот документ комиссия уже рассматривала и отправила на доработку. Все работы сегодня на арендованной санаторием территории приостановлены. Об этом сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Шерстобитова, директор управления природными ресурсами Бердска сегодня, 21 мая.

— 23 мая будет собрана очередная комиссия, и, я думаю, что в среду будет принято положительное заключение, потому что все замечания мы уже рассмотрели, все наши требования учтены, — прокомментировала Светлана Васильевна.

О строительстве парка и об амбициозных планах, о которых 15 мая «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал представитель Сибиряка, пока речи нет.

— Если будет решение о создании парка на данном участке, то это будет проходить по документам только через наше учреждение. То есть управление природными ресурсами закажет проект освоения городских лесов, определим, что мы там можем строить. Все это будет представлено на муниципальную экспертизу, и только после принятия положительного заключения мы начнем дальше работать. Пока этот вопрос даже не рассматривается, — пояснила Шерстобитова.

Представитель санатория сегодня, 21 мая, дал ответ редакции противоположный тому, что давал ранее:
— Мы работ никаких не проводили, есть информация, что это администрация работы все проводила по участку.

Напомним, что юрист «Сибиряка» Павел Никифоров 15 мая раскрыл «Курьер. Среда. Бердск» планы своего начальства:

— Участок находится у нас в аренде и в настоящий момент мы реализуем довольно амбициозные планы по созданию парка отдыха для гостей и жителей города Бердска. Я думаю, что этому парку смогут позавидовать и жители Новосибирска. Сведения о незаконности работ ошибочны и, безусловно, сейчас мы будем связываться с лесхозом, с депутатами и выяснять, откуда появилась такая информация. Детали проекта пока раскрывать не будем, но надеемся, что скоро сможем порадовать горожан нашим парком.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» общественники написали прокурору города и министру природных ресурсов области заявление с просьбой проверить законность вырубок на участке у санатория «Сибиряк».


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    А теперь все дружно скажем спасибо горе-общественникам!
    Без парка обойдёмся!
    С таким отношением, ничего удивительного.

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  2. Аноним

    зато эти общественники сами в этом облагороженном парке гуляют,веселят своих деточек

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