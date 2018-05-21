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Общественников допустят контролировать ремонт ул. Лунной в Бердске

На весь период работы подрядчик пропишет организацию дорожного движения, который утвердят в управлении ЖКХ. Мэр приказал выставить паспорт объекта и соблюдать охрану труда.

21.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Общественников допустят контролировать ремонт ул. Лунной в Бердске

Всего через два месяца ул. Лунная преобразится до неузнаваемости

В конце этой недели подрядчик приступит к ремонту ул. Лунной в Бердске. Об этом на совещании чиновников 21 мая сообщил начальник управления ЖКХ Владимир Захаров.

Глава Бердска Евгений Шестернин поручил Захарову опубликовать данный факт и календарный график работ на сайте администрации. Эту информацию должны получить и члены общественной палаты, и представители общественных организаций города, отметил мэр. К тому же, по контролю выполняемых ремонтных работ создана рабочая группа, в которую могут входить и общественники.

— Подрядчик уже отработал геодезию на ул. Лунной и, по нашим меркам, будет заходить на линию в конце этой неделе, — сообщил Захаров.

— Я давал поручение по паспорту объекта, — продолжил Евгений Анатольевич.

— Будем выставлять перед выходом на линию. Первое, что сделаем, это выставим паспорт объекта, а также установим билборд в районе ул. Лунной.

Шестернин поручил Захарову осуществлять на объекте контроль по охране труда. На всех объектах, где находятся люди, должна быть натянута сигнальная лента — и на тротуаре, и на проезжей части, отметил мэр. Рабочие должны носить одежду со светоотражающими вставками.

— Согласен полностью. На следующей неделе подрядчик формулирует проект работ, где отдельным разделом прописывает организацию дорожного движения. Она будет утверждена нашим управлением, — объяснил Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аукцион на ремонт ул. Лунной выиграла новосибирская компания «Дорсиб Плюс». Торги прошли 3 мая. Стартовую цену аукциона, 84 млн рублей, победитель снизил на 0,5%. Что составило более 400 тыс. рублей.

Ул. Лунную ждет глобальная реконструкция. Это будет самый комплексный и самый затратный ремонт. Длина участка, на котором пройдет ремонт, от ул. Боровой до поворота к школе №5, составит почти 900 метров. Обновят не только дорожное полотно, но и тротуары, знаковое хозяйство, проведут благоустройство.

Реконструкцию улицы предстоит выполнить всего за два месяца. К 1 августа.

Напомним, компания «Дорсиб Плюс», проводила реконструкцию ул. Ленина в Бердске, делала дорогу до Белокаменного.


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(1) Комментарий

  1. Городская

    Что за бред?!Почему-то только дорогу делают до 5школы?!Кошмар начинается именно от нее!Возле остановки ,магазина яма на яме!Откройте глазоньки!

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