Уволен из МВД 10 мая арестованный начальник полиции Бердска Сергей Проценко
Антилидером в новом правительстве России стал вице-премьер Виталий Мутко
Разрешат санаторию «Сибиряк» осваивать лес власти Бердска
Общественников допустят контролировать ремонт ул. Лунной в Бердске
Ужесточить санкции против России призвал Лондон
20 тыс. рублей заплатит бюджет за мытье окон в мэрии Бердска
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Убитую дорогу на ул. Первомайской заделают «картами» в Бердске
Приняли в пионеры в «Ночь музеев-2018» в Бердске
Родившие четверых детей получат квартиру от мэрии Новосибирска