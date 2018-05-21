20 тыс. рублей заплатит бюджет за мытье окон в мэрии Бердска

Бердская администрация объявила аукцион по выбору компании, которая помоет окна в здании мэрии. Вымыть предстоит окна на четырех этажах общей площадью 400 кв. метров. В том числе необходимо отдраить 92 кв. метра витражей внешнего остекления и 302 квадрата внешних поверхностей оконных стекол, а также стеклянный тамбур на входе в администрацию.

Контрактом оговариваются чистящие и моющие химические средства, используемые при уборке. Они должны соответствовать требованиям технической документации, иметь паспорт безопасности и сертификат соответствия. Как и уборочный инвентарь. Кроме того, учитывается экологическая безопасность услуг в соответствии с СанПиНами.

Начальная (максимальная) цена контракта 20 000 тыс. рублей. Источник финансирования — средства городского бюджета Бердска. Подрядчика, который сделает бердскую мэрию прозрачнее, определят 25 мая.