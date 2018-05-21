Убитую дорогу на ул. Первомайской заделают «картами» в Бердске

Совещание с подрядчиком по вопросу ремонта ул. Первомайской провело управление капитального строительство (УКС) Бердска. Как рассказал начальник УКСа Алексей Егошин, предстоит ремонт дороги «картами».

— Ремонт проходит по гарантии. Приступаем к нему после 25 мая. Асфальтируем дорожное покрытие по ул. Первомайской, — отметил Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глобальная реконструкция ул. Первомайской назначена на 2019 год.