Приняли в пионеры в «Ночь музеев-2018» в Бердске

Восьмой раз бердский историко-художественный музей в рамках всероссийской акции провел «Ночь музеев». Вечером 19 мая в музейных залах многолюдно. Десятки бердских семей и компаниями пришли посмотреть на музейные экспозиции, поучаствовать в конкурсах.

На открытии праздника заведующая экспозиционным отделом бердского музея Наталия Шапенкова отметила, что сегодня вдвойне торжественный день — открытие масштабной исторической выставки, посвященной 95-летию со дня рождения бердской пионерии. Именно сегодня, 19 мая, 96 лет тому назад, была организована всесоюзная пионерская организация имени Ленина.

Громкими аплодисментами зал приветствовал гостей праздника — бывших пионервожатых Бердска, которые внесли неоценимый вклад в историю пионерии.

Автор видео Елена Белоусова



Они поздравили собравшихся стихами, а ребята из творческого объединения «Почемучки» школы №2, подарили литературно-музыкальную композицию по произведениям Аркадия Гайдара, вызвав восторг у зрителей.

Автор видео Елена Белоусова



Кульминацией события стала торжественная линейка и посвящение школьников в музейные пионеры.

Любовь Матюшенко была старшей пионервожатой в школе №2. Она вспоминает, как в 50-е года с ребятами собиралась у импровизированного костра, рассказывали о героях Великой Отечественной войны, читали стихи, пели песни.

Очень хороша пенсионерка помнит, как они строем ходили на дружинные сборы на бердский радиозавод. Летом в пилоточках, галстуках шли под бой барабана, звуки горна, а горожане улыбались и махали им вслед.

Автор видео Елена Белоусова



В арт-зале музея, зрители насладились шедеврами национальных костюмов и полюбовались на 20 полотен известных русских художников Новосибирского художественного музея.

Мальчишки и девчонки с удовольствием поучаствовали в квесте «Шедевральные бродилки», а взрослые сделали памятное селфи.

Ирина Безносова, первый раз оказалась на «Ночи музеев». Год назад она переехала из Санкт-Петербурга в Бердск. А сегодня была приятно удивлена, что в Бердске есть историко-художественный музей.

— Светлое помещение музея. Видно, что люди любят свое дело, встречают улыбками. Очень приятно здесь находиться, — заметила бывшая жительница северной столицы.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительской работы музея Марина Янеева, музейная ночь- 2018 отличается в первую очередь погодой. музейщики очень переживали, придут посетители или нет из дождя и холодного ветра. Посетители не подкачали.

19 мая открылись сразу пять выставок, в том числе японскоц куклы. И распахнул свои двери новый зал №5, где разместилась историческая экспозиция, посвященная старому Бердску.

Подробнее об этом — в ближайшее время.