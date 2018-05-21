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Приняли в пионеры в «Ночь музеев-2018» в Бердске

Посетители бердского историко-художественного музея побывали на пионерском сборе, вспомнили свое пионерское детство под барабан и звуки горна.(ВИДЕО, ФОТО)

21.05.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

Приняли в пионеры в «Ночь музеев 2018» в Бердске

Школьников Бердска приняли в музейные пионеры

Восьмой раз бердский историко-художественный музей в рамках всероссийской акции провел «Ночь музеев». Вечером 19 мая в музейных залах многолюдно. Десятки бердских семей и компаниями пришли посмотреть на музейные экспозиции, поучаствовать в конкурсах.
На открытии праздника заведующая экспозиционным отделом бердского музея Наталия Шапенкова отметила, что сегодня вдвойне торжественный день — открытие масштабной исторической выставки, посвященной 95-летию со дня рождения бердской пионерии. Именно сегодня, 19 мая, 96 лет тому назад, была организована всесоюзная пионерская организация имени Ленина.
Громкими аплодисментами зал приветствовал гостей праздника — бывших пионервожатых Бердска, которые внесли неоценимый вклад в историю пионерии.
Автор видео Елена Белоусова

Они поздравили собравшихся стихами, а ребята из творческого объединения «Почемучки» школы №2, подарили литературно-музыкальную композицию по произведениям Аркадия Гайдара, вызвав восторг у зрителей.
Автор видео Елена Белоусова

Кульминацией события стала торжественная линейка и посвящение школьников в музейные пионеры.

Приняли в пионеры в «Ночь музеев 2018» в Бердске

Любовь Матюшенко

Любовь Матюшенко была старшей пионервожатой в школе №2. Она вспоминает, как в 50-е года с ребятами собиралась у импровизированного костра, рассказывали о героях Великой Отечественной войны, читали стихи, пели песни.
Очень хороша пенсионерка помнит, как они строем ходили на дружинные сборы на бердский радиозавод. Летом в пилоточках, галстуках шли под бой барабана, звуки горна, а горожане улыбались и махали им вслед.
Автор видео Елена Белоусова

В арт-зале музея, зрители насладились шедеврами национальных костюмов и полюбовались на 20 полотен известных русских художников Новосибирского художественного музея.
Мальчишки и девчонки с удовольствием поучаствовали в квесте «Шедевральные бродилки», а взрослые сделали памятное селфи.

Приняли в пионеры в «Ночь музеев 2018» в Бердске

Ирина Безносова

Ирина Безносова, первый раз оказалась на «Ночи музеев». Год назад она переехала из Санкт-Петербурга в Бердск. А сегодня была приятно удивлена, что в Бердске есть историко-художественный музей.
— Светлое помещение музея. Видно, что люди любят свое дело, встречают улыбками. Очень приятно здесь находиться, — заметила бывшая жительница северной столицы.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительской работы музея Марина Янеева, музейная ночь- 2018 отличается в первую очередь погодой. музейщики очень переживали, придут посетители или нет из дождя и холодного ветра. Посетители не подкачали.
19 мая открылись сразу пять выставок, в том числе японскоц куклы. И распахнул свои двери новый зал №5, где разместилась историческая экспозиция, посвященная старому Бердску.
Подробнее об этом — в ближайшее время.


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