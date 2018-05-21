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Что нужно знать о кухонной раковине?

Даже небольшая семья, пусть из пары человек, сталкивалась с проблемой, когда после скромного ужина посуды остается как после свадьбы на 200 человек.

21.05.2018 Фото: vseovanne.ru Нет комментариев

Что нужно знать о кухонной раковине?
Поэтому, так или иначе, а раковина сосредоточение основного времени, проведенного на кухне. Из чего же следует исходить, выбирая новую раковину??

Объем.

Тут все просто, чем больше семья, тем глубже должна быть раковина. Самый распространенный выбор, раковина глубиной до 180 миллиметров. Тумбы с раковиной для ванной на Vanna-vanna.ru также послужит отличным вариантом. А что бы сэкономить место на кухне, что критично для студий, правильным будет выбор закруглённой или угловой раковины.

Правильно будет обратить внимание на раковину с несколькими чашами, как минимум с двумя, разного объема. Уловка тут в следующем, даже в большой семье бывают ситуации, когда надо помыть одну тарелку, ополоснуть бокал после чая. Дабы на раковине не оставались разводы хорошая домохозяйка обязательно протрет после ополаскивания поверхность раковины. Если же есть чаша с небольшим объемом, то проще ополоснуть однократную посуду в ней, сэкономив немного времени и воды.

Материал.

Пожалуй, самый главный фактор выбора, от него зависит цена, эстетика, срок службы раковины, трудоемкость при уходе за ней.

Неумирающая классика — нержавейка, самый популярный вариант в бюджетном сегменте. Настолько нержавейки популярны, что порой их подделывают. Тестировка довольно простая, приложите магнит ко дну мойки, держаться значит перед вами подделка. Единственный недостаток таких раковин бьющая водная струя, звуки от перекладывания посуды хорошо передаются на всю кухню. Но современные модели имеют звукопоглощающую вставку.

На пятки нержавейки наступают акриловые материалы и гранитная крошка. Оба варианта дороже стальной классики, но хорошо выдерживают перепады температуры, имеют множество дизайнерских решений, обладают звукоизоляцией. Акрил после эксплуатации хорошо полируется, возвращаясь к изначальному виду.

Набирающий популярность у многих дизайнеров сравнительно новый материал раковин — керамика имеет красивый, элегантный вид. К техническим плюсам стоит отнести температурную выдержку, устойчивость к мелким царапинам. Минусы — трудность в установке, дальнейшем уходе за поверхностью.

Отдельная, элитная группа, раковины из корабельного дерева, камня. Кроме повышенной цены, необычайного вида особых плюсов у них нет.

Монтаж.

По монтажу раковины подразделяются на врезные и вставные. Первые ставятся уже под готовую мойку, вторые представляют собой тумбу, поверх которой сидит раковина. Последний вариант часто используется при модульном построении кухонного пространства. Высота раковины рассчитывается, как правило, с учетом обитателей квартиры. Берется высота до локтя каждого взрослого члена семьи, усредняется, высчитывается 10 сантиметров.


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