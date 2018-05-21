Родившие четверых детей получат квартиру от мэрии Новосибирска

Власти Новосибирска решили предоставить трехкомнатную квартиру семье, в которой в апреле родились сразу четверо детей, сообщает мэрия в понедельник.

Марина Стеклова, уроженка Искитима, и новосибирец Дмитрий Козлов 13 апреля стали родителями сразу четверых малышей – трех девочек и одного мальчика. Последний раз в сибирском мегаполисе четверня рождалась в июле 2012 года.

«По поручению мэра Анатолия Локтя многодетной семье, которая сейчас проживает в однокомнатной квартире, будет предоставлено новое жилье по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования – трехкомнатная квартира площадью 74,2 квадратных метра в Калининском районе Новосибирска», — говорится в сообщении.

Глава города Анатолий Локоть 22 мая вручит родителям малышей ключи от квартиры.

Ранее власти оказали молодым родителям материальную помощь на приобретение детских колясок и других необходимых вещей. Социальная служба Новосибирска взяла семью под особый контроль. Городской департамент по соцполитике будет оказывать дополнительную помощь, в том числе на приобретение средств по уходу за детьми.

Это сделано по поручению врио губернатора Андрея Травникова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Переговорите, какая помощь еще требуется. И, безусловно, все, что мы можем сделать, необходимо сделать», – подчеркнул глава области Андрей Травников.

Глава региона также обратил внимание на необходимость оказания организационного сопровождения молодой семьи, которое потребуется для оформления необходимых документов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сейчас семья Стекловых проживает в Новосибирске. Но Марина планирует на какое-то время уехать на свою родину в Искитим, где ей помогут ухаживать за малышами бабушки.

Возможно, что после получения просторной квартиры молодыми многодетными родителями искитимские бабушки сами переедут на время в Новосибирск.