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Международная хоккейная федерация подтвердила ЧМ-2023 в Новосибирске

Врио губернатора по этому поводу дал ряд поручений по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею — и не только по строительству ледовой арены.

21.05.2018 Фото: Nso.ru Нет комментариев

Международная хоккейная федерация подтвердила ЧМ 2023 в Новосибирске

Макет ледовой арены в Новосибирске для молодежного ЧМ по хоккею

Глава региона Андрей Травников во время оперативного совещания 21 мая распорядился начать подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой, который состоится в Новосибирской области в 2023 году.

«На прошлой неделе мы получили информацию о том, что Международная хоккейная федерация утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира, и турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. В связи с этим нам предстоит большая работа, и это не только строительство нового ледового дворца спорта, хотя это, безусловно основной, ключевой объект», – отметил Андрей Травников.

Глава области поручил региональному министерству строительства контролировать ход заключения контракта и исполнение календарного графика по проектированию, подготовке документации по выполнению строительных работ. Также глава области поручил согласовать с проектной организацией срок представления эскизов будущей ледовой арены.

«Считаю, что первое знаковое событие в реализации этого проекта, которое должно состояться в ближайшее время, это согласование архитектурного облика будущего сооружения. Безусловно, проект должен быть не только эффективным с точки зрения вложения капитальных затрат, но и оригинальным, должен стать украшением Новосибирска», – подчеркнул Андрей Травников.

Кроме того, глава региона отметил, что не меньший объем работ предстоит по территории будущего спортивного кластера, который предполагается создать на берегу реки Обь. Андрей Травников поставил мэрии Новосибирска задачу разработать примерный план реализации объектов, которые предстоит здесь создать – это станция метро, транспортная инфраструктура, строительство и благоустройство набережной.

Также, глава региона поручил департаменту физической культуры и спорта области совместно с хоккейным клубом «Сибирь» составить перечень работ, необходимых для приведения в порядок существующего ледового дворца спорта «Сибирь».


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