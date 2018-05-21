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Поставил забор на «зебре» житель частного дома в Бердске

Пешеходам приходится переходить дорогу либо по другой улице, либо идти по проезжей части. Мэр поручил оперативно отреагировать на жалобу бердчан.

21.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Поставил забор на «зебре» житель частного дома в Бердске

Вопросом по забору на пешеходном переходе займутся административно-техническая инспекция и УЖКХ

Перенес забор ближе к дороге и тем самым перекрыл доступ пешеходам к «зебре» хозяин дома по ул. Красноармейской в Бердске.

Пешеходам приходится либо переходить на другую улицу, либо идти по проезжей части, — рассказала на совещании чиновников 21 мая дежурная по городу в выходные начальник отдела общественных связей Анна Чекмазова.

Обращение бердчан по данной проблеме находится в административно-технической инспекции, отметила Анна Владимировна.

Глава Бердска Евгений Шестернин поручил руководителю АТИ оперативно отреагировать на жалобу бердчан, а также подключиться к данной проблеме начальнику УЖКХ Владимиру Захарову, так как вопрос связан с пешеходным переходом, а он должен быть максимально удобным для жителей.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Оперативно- это сколько по времени?

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