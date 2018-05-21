Поставил забор на «зебре» житель частного дома в Бердске

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Оперативно- это сколько по времени?
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Это как у 2-ой школы. Щебёнку и ту не сразу насыпали и можно забыть о ремонте тротуара!
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