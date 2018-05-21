Поставил забор на «зебре» житель частного дома в Бердске

Перенес забор ближе к дороге и тем самым перекрыл доступ пешеходам к «зебре» хозяин дома по ул. Красноармейской в Бердске.

Пешеходам приходится либо переходить на другую улицу, либо идти по проезжей части, — рассказала на совещании чиновников 21 мая дежурная по городу в выходные начальник отдела общественных связей Анна Чекмазова.

Обращение бердчан по данной проблеме находится в административно-технической инспекции, отметила Анна Владимировна.

Глава Бердска Евгений Шестернин поручил руководителю АТИ оперативно отреагировать на жалобу бердчан, а также подключиться к данной проблеме начальнику УЖКХ Владимиру Захарову, так как вопрос связан с пешеходным переходом, а он должен быть максимально удобным для жителей.