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ВГТРК в Новосибирске возглавил земляк врио губернатора Травникова

Глава Новосибирской области пригласил Игоря Павлова из Вологды возглавить государственного телевидение столицы Сибири.

21.05.2018 Фото: ranpress.ru Нет комментариев

ВГТРК в Новосибирске возглавил земляк врио губернатора Травникова

Игорь Павлов, новый директор ГТРК «Новосибирск»

Пост директора телекомпании ГТРК «Вологда»займет Ирина Черемушкина, до этого выполнявшая обязанности заместителя.

Такие изменения стали экстренными в связи с тем, что 38-летний Игорь Павлов, который стоял во главе ВГТРК, покинул данный пост и уехал по приглашению бывшего мэра Вологды Андрея Травникова в Новосибирск. Теперь он возглавляет ГТРК «Новосибирск».

Игорь Павлов занимал должность директора ГТРК «Вологда» с 2014 года.

Кандидатура Ирины Черёмушкиной официально одобрена руководством ВГТРК. С понедельника она приступит к своим обязанностям, сообщает ИА «СеверИнформ».

Кадровая рокировка произошла незадолго до губернаторских выборов в Новосибирской области. Федеральное руководство ВГТРК поставило во главе телеканала специалиста, очевидно хорошо знакомого Андрею Травникову, назначенному Президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора региона в октябре 2017. До назначения Андрей Травников занимал пост мэра Вологды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Светлана Войтович возглавляла ГТРК «Новосибирск» с сентября 2007 года.


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