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«Грязные деньги из России» угрожают Великобритании

Депутаты британского парламента рекомендуют найти способ затруднить выпуск Москвой государственных облигаций.

21.05.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Грязные деньги из России угрожают Великобритании

Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей

В докладе, опубликованном комитетом по международным делам Палаты общин британского парламента, указывается, что занять жесткую позицию в отношении России Лондону мешают денежные потоки, которые проходят через финансовые учреждения страны, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. По мнению депутатов, «грязные деньги из России угрожают интересам внешней политики Соединенного королевства».

«Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина, а также на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон с целью подкупа наших друзей, ослабления наших связей и подрыва веры в наши институты», — говорится в сообщении.

Комитет британского парламента также указал, что Лондон должен вместе с союзниками в других странах затруднить для России выпуск суверенных облигаций через банки, которые подпали под действие санкций. Это, по мнению авторов доклада, позволит оказать влияние на поведение Москвы.

В конце апреля газета Sunday Times утверждала, что на офшорных счетах в британских заморских территориях россияне хранят 34 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма, как подчеркивает издание, в пять раз превышает объем средств, которые граждане России разместили в самой Великобритании. При этом £30 млрд из них, как замечает газета, приходится только на Британские Виргинские острова.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы и средства в ответ на отравление 4 марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии. В причастности к этому инциденту Лондон тогда обвинил российские власти, однако Москва эти данные неоднократно отвергала. Несмотря на это, в марте Мэй, как замечает газета, заявила: «В нашей стране нет места этим людям (российским бизнесменам. — РБК) или их деньгам».


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