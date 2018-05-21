КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-х комнатную квартиру
продам
Продам комнату 480т.р.торг 8-913-940-11-55
продам
продам 1-ую квартиру
Продам 3-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам двухкомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Родившие четверых детей получат квартиру от мэрии Новосибирска

Зарезал сына в пьяном угаре 56-летний сельчанин в Новосибирской области

Международная хоккейная федерация подтвердила ЧМ-2023 в Новосибирске

Поставил забор на «зебре» житель частного дома в Бердске

Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

Маск выпускает новую модель Tesla

ВГТРК в Новосибирске возглавил земляк врио губернатора Травникова

«Грязные деньги из России» угрожают Великобритании

Отключат отопление 22 мая в Бердске

За долг в 79 млн рублей газовикам отключат котельные Бердска

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Отключат отопление 22 мая в Бердске

Тепло наконец-то пришло в город, дав возможность завершить отопительный сезон.

21.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 13 коммент.

Отключат отопление 22 мая в Бердске

Бердчане жалуются на горячие батареи весной и холодные зимой

Затянулся отопительный сезон из-за холодной погоды в Бердске.

На совещании чиновников 21 мая начальник Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук объявил, что с сегодняшнего дня они готовятся к окончанию отопительного сезона.

— Завтра конечная дата, и мы его закончим, — отметил Воспанчук.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», даты начала и окончания отопительного сезона устанавливаются постановлением органа местного самоуправления. По постановлению правительства № 354 пункта 5, отопительный период заканчивается со дня следующего за днем окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Производство изделий из углепластика Что нужно знать о кухонной раковине? Родившие четверых детей получат квартиру от мэрии Новосибирска

(13) Комментариев

  1. Аноним

    А ничего, что среднесуточная за прошедшие пять дней ниже 8 градусов http://tgk1.org/utils/external_view.php?begin=2018-05-17&end=2018-05-21 ? А с 23 по 24 включительно +2- +6, и 24 с утра обещают снег! :-D :-D :-D

    Thumb up 8 Thumb down 0

    • YYY

      Да, Вы правы.Погода :-!
      Время Температура воздуха
      01-05-2018 10,2
      02-05-2018 3,8
      03-05-2018 5,1
      04-05-2018 5,5
      05-05-2018 4,2
      06-05-2018 0,5
      07-05-2018 3,1
      08-05-2018 5,5
      09-05-2018 4,1
      10-05-2018 7,4
      11-05-2018 11,4
      12-05-2018 10,1
      13-05-2018 6,7
      14-05-2018 7,8
      15-05-2018 7,8
      16-05-2018 5,8
      17-05-2018 1,1
      18-05-2018 4,1
      19-05-2018 0,9
      20-05-2018 6,7

      Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    Батареи закрыты, форточки открыты- как то жары не ощущаю! 8)

    Thumb up 0 Thumb down 3

  3. Аноним

    В Кемерово продлили до 23-го, Новокузнецк до 25-го, ну а мы южнее Новосибирска. Локоть отключил уже сегодня! :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Житель Бердска

    Кто принимает такие решения видимо не дружат с прогнозами и арифметикой. Снизьте температуру теплоносителя по погоде и будет людям комфорт.
    А наши правители то жарят, то морозят. Вечные крайности от недостатка деятельности.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  5. Молодец

    Ага, на два дня тепло пришло, а со среды опять чуть не «-«.
    Мы сибиряки — не замерзнем!! А то так до сентября топить надо будет.

    Thumb up 5 Thumb down 1

  6. Аноним

    А как вы хотели!!! Именно для этого и перевели оплату за тело в течении всего года! Если бы осталась старая система оплаты (только в отопительный сезон) то топили бы до тех пор пока не стали бы жители жаловаться на невыносимую жару! А то, что среднесуточная за прошедшие пять дней ниже 8, это их не касается. Захотели 22 мая отключить и все, «за все уплочено».

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • BouH

      Не переживайте,вы удивитесь размеру оплаты за тепло в следующем году и сумме перерасчета за этот год.

      Thumb up 1 Thumb down 0

  7. Аноним

    Ура!!!! Наконец то дома можно будет не открывать все окна и не сидеть на сквозняке

    Thumb up 1 Thumb down 2

  8. Аноним

    Всё как всегда, при любой температуре воздуха, отключение тепла в 20-ых числах мая, традиция…

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Да вся беда, что с 25-го обещают потепление со среднесуточной точно больше 8, но на до же выпендриться и отключить на три дня раньше! :-D :-D :-D

      Thumb up 0 Thumb down 0

  9. Ириска

    Что хотят, то и делают лишь бы деньги с людей содрать! Деньги за весь год берут за отопление, а отключают, когда хотят и плевать, что холодная погода, за то себе в карман денюжка капнет! Думают будто люди дураки!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика