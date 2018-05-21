Отключат отопление 22 мая в Бердске

Затянулся отопительный сезон из-за холодной погоды в Бердске.

На совещании чиновников 21 мая начальник Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук объявил, что с сегодняшнего дня они готовятся к окончанию отопительного сезона.

— Завтра конечная дата, и мы его закончим, — отметил Воспанчук.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», даты начала и окончания отопительного сезона устанавливаются постановлением органа местного самоуправления. По постановлению правительства № 354 пункта 5, отопительный период заканчивается со дня следующего за днем окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов.