Отключат отопление 22 мая в Бердске

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А ничего, что среднесуточная за прошедшие пять дней ниже 8 градусов http://tgk1.org/utils/external_view.php?begin=2018-05-17&end=2018-05-21 ? А с 23 по 24 включительно +2- +6, и 24 с утра обещают снег!
8 0
Да, Вы правы.Погода
Время Температура воздуха
01-05-2018 10,2
02-05-2018 3,8
03-05-2018 5,1
04-05-2018 5,5
05-05-2018 4,2
06-05-2018 0,5
07-05-2018 3,1
08-05-2018 5,5
09-05-2018 4,1
10-05-2018 7,4
11-05-2018 11,4
12-05-2018 10,1
13-05-2018 6,7
14-05-2018 7,8
15-05-2018 7,8
16-05-2018 5,8
17-05-2018 1,1
18-05-2018 4,1
19-05-2018 0,9
20-05-2018 6,7
3 0
Батареи закрыты, форточки открыты- как то жары не ощущаю!
0 3
В Кемерово продлили до 23-го, Новокузнецк до 25-го, ну а мы южнее Новосибирска. Локоть отключил уже сегодня!
2 0
Кто принимает такие решения видимо не дружат с прогнозами и арифметикой. Снизьте температуру теплоносителя по погоде и будет людям комфорт.
А наши правители то жарят, то морозят. Вечные крайности от недостатка деятельности.
6 0
Ага, на два дня тепло пришло, а со среды опять чуть не «-«.
Мы сибиряки — не замерзнем!! А то так до сентября топить надо будет.
5 1
А как вы хотели!!! Именно для этого и перевели оплату за тело в течении всего года! Если бы осталась старая система оплаты (только в отопительный сезон) то топили бы до тех пор пока не стали бы жители жаловаться на невыносимую жару! А то, что среднесуточная за прошедшие пять дней ниже 8, это их не касается. Захотели 22 мая отключить и все, «за все уплочено».
5 0
Не переживайте,вы удивитесь размеру оплаты за тепло в следующем году и сумме перерасчета за этот год.
1 0
Ура!!!! Наконец то дома можно будет не открывать все окна и не сидеть на сквозняке
1 2
Конечно, что деньги на краны тратить, лучше улицу отапливать буду!
0 0
Всё как всегда, при любой температуре воздуха, отключение тепла в 20-ых числах мая, традиция…
0 0
Да вся беда, что с 25-го обещают потепление со среднесуточной точно больше 8, но на до же выпендриться и отключить на три дня раньше!
0 0
Что хотят, то и делают лишь бы деньги с людей содрать! Деньги за весь год берут за отопление, а отключают, когда хотят и плевать, что холодная погода, за то себе в карман денюжка капнет! Думают будто люди дураки!
0 0