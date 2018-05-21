Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах

Технологии в этой сфере шагнули со времен последнего моего визита к стоматологу далеко вперед! Ездить на процедуры в областной центр — увольте, и так страшно, а тут еще и томительное ожидание. Что ж, надо только выбрать из вариантов доступных в Бердске. Надо сказать, их не меньше, чем в Новосибирске.

По телефону администраторы клиник дают лишь поверхностные консультации, потому честно предупреждают, — реальная стоимость может отличаться. Берем для примера случай: необходимо вставить зуб на место уже отсутствующего между двумя целыми. В таком случае потребуется установить три «единицы», плюс работа, расходники и препараты.