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Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах

Говорила мне мама: «Чисть зубы», не слушался. Вот и поплатился — к тридцати годам чуть не четверть зубов под угрозой, а двух уж нет. Правда, врач на смотре сказал вчера, что попытаться спасти большую часть «группы риска» можно, но ключевых «бунтовщиков» надо того, заменять.

21.05.2018 Нет комментариев

Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах
Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах
Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах

Технологии в этой сфере шагнули со времен последнего моего визита к стоматологу далеко вперед! Ездить на процедуры в областной центр — увольте, и так страшно, а тут еще и томительное ожидание. Что ж, надо только выбрать из вариантов доступных в Бердске. Надо сказать, их не меньше, чем в Новосибирске.

По телефону администраторы клиник дают лишь поверхностные консультации, потому честно предупреждают, — реальная стоимость может отличаться. Берем для примера случай: необходимо вставить зуб на место уже отсутствующего между двумя целыми. В таком случае потребуется установить три «единицы», плюс работа, расходники и препараты.

Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах
Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах
Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах
Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах

Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах

Далее ценовой диапазон зависит от выбранного материала. Металло-керамика обойдется примерно в 17-17,5 тысяч рублей. Безметалловая керамика, которую, как отметил администратор одной из клиник, ставят почему-то реже, — дороже в среднем процентов на 20-25. Эти два варианта сохранят эстетическое единство улыбки. Если это не принципиально, можно поставить литую металлическую коронку за 10-12 тысяч рублей. Совсем не рекомендуют, но говорят, что по требованию поставят штампованную за семь тысяч. Гарантии на нее минимальны и на жевательные зубы врач ставить её отговаривает.

Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах
Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах
Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах

Если есть возможность и стоит цель избавиться от зубных проблем навсегда или почти навсегда, ваш вариант — имплантология. Тут цены, конечно, на порядок выше и зависят, по признанию врача занимающегося имплантацией в Бердске, от бренда изготовителя. Израильский зуб «под ключ» обойдется мне в 28, немецкий — 40, а швейцарский — все 80 тысяч рублей.

Есть, как говорится, из чего выбрать. Сами стоматологи рекомендуют пройти осмотры в двух-трех клиниках, что бы выбрать оптимальный вариант по соотношению цена-качество, а уж потом принимать решение. А еще, конечно, зубы надо лечить, ведь терапевтические процедуры куда дешевле!

Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах
Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах
Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах
Вставляем зуб в Бердске: о технологиях и ценах

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