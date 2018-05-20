КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 1-ю квртиру в центре!
Продам 1-ю квартиру! (2-я студия)
Продам квартиру 8-913-481-64-14 Мария
Продам 3-ю в центре
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сальто-мортале перед летящими по трассе Р-256 автомобилями совершал подросток в Бердске

Обрушился третий дом из-за грунтовых вод в Бердске

СМИ: Путин — хозяин политической арены мира

Боевики пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в Грозном

Партию Навального назвали «Россия будущего»

Обернется кошмаром для любой армии вторжение в Россию

Ночь музеев-2018 пройдет 19 мая в Бердске

Путин поддерживает уголовную ответственность за пособничество санкциям

Задолженность по зарплате в России выросла до 3 млрд рублей

Более ста человек погибли в крушении Boeing 737-200 на Кубе

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Наши дети сходили в музей

Спасибо огромное вам всем, мы ценим каждого человека! Спасибо от всех наших особых детей и их родителей!

20.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Городской общественный фонд помощи детям-инвалидам г.Бердска:

Вчера, 19 мая, нас был очень насыщенный день.
С самого утра наши дети посетили музей «Вот.Это.Да!», где узнали очень много интересного и полезного, провели множество научных опытов и экспериментов. С огромным удовольствием побывали в кабине самолёта, в салоне настоящего грузовика и малометражки, посетили дом великанов.
Дети , да и родители тоже получили массу удовольствия и прекрасного настроения.
Персонал музея провел для нас очень интересную интеркативную экскурсию.
Все опыты и эксперименты были с подробным рассказом, экскурсовод с удовольствием отвечала на все, даже самые каверзные вопросы.
Спасибо огромное руководству и всему коллективу музея «Вот.Это.Да ! » за такую яркую, весёлую и познавательную экскурсию.
Спасибо от всей души!

А вечером наши дети посетили гончарную мастерскую, где смогли научиться работать на гончарном круге .
Детям показали как из куска глины рождается прекрасный кувшин, ваза и так необходимые в быту чашки.
После небольшого мастер-класса , ребятишки самостоятельно, но под чутким руководством мастера Александра изготовили свои персональные чашки.
После того как они высохнут и пройдут обжиг, их подарят нашим ребятам.
Хочется отметить что на этот мастер-класс наших детей пригласил фонд «Спасибо »

Выражаем свою благодарность Алёне Иккерт руководителю фонда «Спасибо » за такую возможность, и плодотворное сотрудничество, а мастеру гончарного дела Александру за проявленное терпение и доброту к нашим детям.
Спасибо вам за помощь в организации досуга и новым знания .
Но а несколькими днями ранее для одной из наших мам  был устроен бесплатный сладкий мастер-класс. Мама побывала на мастер-классе по изготовлению тортов.
Приглашение на мастер-класс, мы также получили от фонда «Спасибо «.

Как здорово, что на жизненном пути наших особых детей встречается так много добрых и отзывчивых людей. Которые не отмахиваются от проблем особых детей и их семей. А помогают сделать жизнь особых детей и их родителей интересней,насыщенней , разнообразней.
Спасибо огромное вам всем, мы ценим каждого человека! Спасибо от всех наших особых детей и их родителей!
С уважением, руководитель фонда помощи детям-инвалидам г.Бердска Валуцкая Анжелика Булатовна.

Наши дети сходили в музей Наши дети сходили в музей Наши дети сходили в музей Наши дети сходили в музей Наши дети сходили в музей Наши дети сходили в музей


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Девятка» въехала в столб в Бердске Фокс потерялся в СНТ «Слава» Пьяная компания на «девятке» врезалась в бордюр и забор и убежала из авто в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Мужской комплекс УЗИ
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика