Наши дети сходили в музей

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Вчера, 19 мая, нас был очень насыщенный день.

С самого утра наши дети посетили музей «Вот.Это.Да!», где узнали очень много интересного и полезного, провели множество научных опытов и экспериментов. С огромным удовольствием побывали в кабине самолёта, в салоне настоящего грузовика и малометражки, посетили дом великанов.

Дети , да и родители тоже получили массу удовольствия и прекрасного настроения.

Персонал музея провел для нас очень интересную интеркативную экскурсию.

Все опыты и эксперименты были с подробным рассказом, экскурсовод с удовольствием отвечала на все, даже самые каверзные вопросы.

Спасибо огромное руководству и всему коллективу музея «Вот.Это.Да ! » за такую яркую, весёлую и познавательную экскурсию.

Спасибо от всей души!

А вечером наши дети посетили гончарную мастерскую, где смогли научиться работать на гончарном круге .

Детям показали как из куска глины рождается прекрасный кувшин, ваза и так необходимые в быту чашки.

После небольшого мастер-класса , ребятишки самостоятельно, но под чутким руководством мастера Александра изготовили свои персональные чашки.

После того как они высохнут и пройдут обжиг, их подарят нашим ребятам.

Хочется отметить что на этот мастер-класс наших детей пригласил фонд «Спасибо »

Выражаем свою благодарность Алёне Иккерт руководителю фонда «Спасибо » за такую возможность, и плодотворное сотрудничество, а мастеру гончарного дела Александру за проявленное терпение и доброту к нашим детям.

Спасибо вам за помощь в организации досуга и новым знания .

Но а несколькими днями ранее для одной из наших мам был устроен бесплатный сладкий мастер-класс. Мама побывала на мастер-классе по изготовлению тортов.

Приглашение на мастер-класс, мы также получили от фонда «Спасибо «.

Как здорово, что на жизненном пути наших особых детей встречается так много добрых и отзывчивых людей. Которые не отмахиваются от проблем особых детей и их семей. А помогают сделать жизнь особых детей и их родителей интересней,насыщенней , разнообразней.

Спасибо огромное вам всем, мы ценим каждого человека! Спасибо от всех наших особых детей и их родителей!

С уважением, руководитель фонда помощи детям-инвалидам г.Бердска Валуцкая Анжелика Булатовна.