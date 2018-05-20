Фокс потерялся в СНТ «Слава»

Сальто-мортале перед летящими по трассе Р-256 автомобилями совершал подросток в Бердске
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Боевики пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в Грозном
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Обернется кошмаром для любой армии вторжение в Россию
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