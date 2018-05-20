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Фокс потерялся в СНТ «Слава»

Около 5 лет, серый, глаза зеленые, полный.

20.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
+79137578337

В СНТ «Слава» потерялся кот. Около 5 лет, серый, глаза зеленые, полный. Откликается на кличку «Фокс». Нашедшему вознаграждение.

Фокс потерялся в СНТ Слава


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