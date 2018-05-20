Пьяная компания на «девятке» врезалась в бордюр и забор и убежала из авто в Бердске

20 мая около 19.00 ВАЗ-21009 (госномер В 780 ЕУ), двигаясь в ул.Павлова, врезался в бордюр и дорожное ограждение на ул.Искитимской в Бердске. У автомобиля вырвано правое переднее колесо, открыты окна. По словам очевидцев, трое мужчин после ДТП быстро покинули автомобиль. В салоне автомобиля остались телефон, личные вещи и документы. Правоохранители проехали по частному сектору в поисках виновников происшествия, но пока безрезультатно. Возможно, водитель и его приятели были пьяны. Во всяком случае, в этом уверены очевидцы. Пока «девятка» из-за низкого трафика не мешает движению, но утром может создать проблемы. Ближе к 22.00 за автомобилем приехал эвакуатор.