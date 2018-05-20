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Пьяная компания на «девятке» врезалась в бордюр и забор и убежала из авто в Бердске

У машины вырвано переднее колесо. В салоне остались личные вещи и телефон.

20.05.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 2 коммент.

Пьяная компания на девятке врезалась в бордюр и забор и убежала из авто в Бердске

«Девятка» влетала в бордюр

20 мая около 19.00  ВАЗ-21009 (госномер В 780 ЕУ), двигаясь в ул.Павлова, врезался в бордюр и дорожное ограждение на ул.Искитимской в Бердске. У автомобиля вырвано правое переднее колесо, открыты окна. По словам очевидцев, трое мужчин после ДТП быстро покинули автомобиль. В салоне автомобиля остались телефон, личные вещи и документы. Правоохранители проехали по частному сектору в поисках виновников происшествия, но пока безрезультатно.  Возможно, водитель и его приятели были пьяны. Во всяком случае, в этом уверены очевидцы. Пока «девятка» из-за низкого трафика не мешает движению, но утром может создать проблемы. Ближе к 22.00 за автомобилем приехал эвакуатор.

Пьяная компания на девятке врезалась в бордюр и забор и убежала из авто в Бердске Пьяная компания на девятке врезалась в бордюр и забор и убежала из авто в Бердске


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(2) Комментариев

  1. Гость

    День Пионерии отмечали? =-O %) *CRAZY*

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    Какой то «герой»,нарушая все возможные правила,носится на 9-ке с тонированым лобовиком и надписью в 2/3 стекла BUNKER.Вопрос к ГИБДД,ВАМ ПРИЯТНО получать такие ПЛЕВКИ в лицо,и сколько нужно платить,чтоб безнаказанно нарушать закон????

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