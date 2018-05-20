Сальто-мортале перед летящими по трассе Р-256 автомобилями совершал подросток в Бердске

Подросток на трассе Р-256 на мосту через Бердь делал сальто перед проходящими автомобилями. Об этом в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» сообщили очевидцы, которые заметили опасные для жизни шалости 19 мая около 21.00.

— Мы ехали из Новосибирска, трасса была с небольшим трафиком. Въехав на бердский мост, увидели трех юношей, один из которых шел метров на 50 впереди двух других, — рассказывает Тимофей. – Так вот именно он неожиданно выбежал на дорогу и сделал сальто! Мы офигели! Да, мы были в метрах ста от него. Но этот акробат подверг опасности не только свою жизнь, но и нашу судьбу. Он, хитрый, рассчитал свои таланты и возможности по времени, но нам чуть не потребовался памперс!

Супруга возмущенного бердчанина успела сделать пару кадров на смартфон играющего в «цирк» подростка. Возможно, родители узнают по фигуре его и проведут беседу о ценности жизни своей и окружающих. Во всяком случае, на это рассчитывают читатели «Курьер.Среда.Бердск».

— Ведь такое сальто-мортале может оборвать жизнь «смельчака»! – говорит горожанин.

Редакция публикует фото с трассы. Мы тоже надеемся, что родители узнают своего ребенка.