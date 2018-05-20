СМИ: Путин — хозяин политической арены мира

Bild считает Путина хозяином мировой политической арены
Немецкий таблоид Bild опубликовал статью, посвященную встрече президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи.
По мнению автора текста, российский лидер «ясно показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене».
Накануне переговоров с Меркель Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, которого, отмечается в статье, немецкий канцлер обвиняла в «массовых убийствах». Ранее, продолжает автор, российский лидер открыл мост, связывающий материковую часть России с Крымом, что было подвергнуто осуждению немецким правительством.
Несмотря на это за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель «сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи». «Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть», — резюмирует автор.
Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.
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