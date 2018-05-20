Пожелаем новому правительству успехов!

Прочитав информацию о структуре Правительства России и количестве _Заместителей у Премьер-Министра, а их аж десять единиц, пришло на память выражение, что у семи нянек дитя без глаза. Появилось желание выразить свои соображения по данному вопросу, хотя, как говорят:- «Поезд то ушел».
Не могу судить о способностях назначенных Заместителей и Министров. Не владею информацией об их деловых качествах. Пожелаем им успехов и будем надеяться на их профессионализм, опыт, знание, порядочность, обязательность, ответственность. А время главный судья и оценщик, и оно покажет на их способности управлять.
А вот по количеству Заместителей появилось какое-то сомнение. Нужно ли столько их? Ведь Министры будут решать вопросы через Заместителей. А у них мнение обязательно будет отличным от мнения Премьера. И вот тут могут начаться проволочки, дополнительные разбирательства, согласования, а Премьер возьмет и все решит по своему. Министры просто перестают быть руководителями отраслей.
А ответственность как определять? Ведь крайнего не найдешь. Премьер сошлется на своих заместителей, а они на Министров, а Министру деваться некуда. Поэтому он не будет принимать решения, а будет ждать что скажет Заместитель Премьера.
Считаю, что при 21 Министерстве 10 Заместителей у Премьер-Министра перебор. На одного Заместителя в среднем 2 Министра. Не слишком ли большая роскошь? При таком соотношении гибкости в управлении не будет Министры просто отстранены от ответственности за деятельность по отрасли, так как Заместители будут искать себе занятие, вмешиваясь в дела Министров. Поэтому Заместителей должно быть не более 2, чтобы Премьер чувствовал ответственность, чтобы он решал и управлял. Да и управленцев слишком много. А это приличные средства на их содержание.
Ведь у Заместителей будет свой аппарат с замами, помощниками, советниками, секретарями, службой информации и т.п.. А это излишнее дублирование и торможение в скорости решения стоящих задач перед Правительством в целом и Министрами в частности. Вот я так думаю.
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Совет Федерации, Думу, Правительство и Президента, оцениваю словами дедушки Крылова Ивана Андреевича.
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь».
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Р.S. Думаю, что такое количество Замов пожелают иметь и региональные Правительства. Ведь это может стать цепной реакцией.
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Российское чиновничество, это раковая опухоль на теле государства, даёт постоянные метастазы и с каждым годом только растёт. Ну и последствия для страны от их бурной деятельности, ни чем не отличимы от злокачественной опухоли. Выход один, хирургическое вмешательство, иначе нашей стране просто кранты в ближайшие лет 30
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Петя, перестань ныть и предсказывать. Что ты все устрашаешь. Займись делом .
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Петя даже не понимает что министр это не чиновник в классическом понимании.
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История из пяти фактов, одного предположения, и одной робкой надежды.
Факт 1.
16 апреля 2018 года официальный сайт НИА Узбекистана опубликовал Указ Президента республики: в связи с 73-й годовщиной победы над фашизмом КАЖДОМУ участнику и инвалиду Второй мировой войны в Узбекистане в торжественной и праздничной обстановке выдадут денежное вознаграждение в размере 5 млн сумов. Расходы, связанные с реализацией настоящего Указа, произведут за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан.
Факт 2.
Узбекистан — страна многолюдная, бедная, не торгующая в огромных размерах нефтью, газом, металлами, лесом, минеральными удобрениями и т.д. Зарплаты там невысоки. Пять миллионов сум, или 38,5 тысяч рублей, или 618 долларов США (по рыночному курсу того момента) — там это, ни много ни мало ЧЕТЫРЕ СРЕДНИХ МЕСЯЧНЫХ ЗАРПЛАТЫ.
Факт 3.
7 мая 2018 года на официальном интернет-портале правовой информации РФ был опубликован Указ Президента России (№ 195 от 06.05.2018 «О единовременных выплатах отдельным категориям граждан в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне»), суть которого сводится к единовременной выплате ветеранам и инвалидам ВОВ в России и странах Балтии суммы в 10 тысяч рублей.
Факт 4.
Россия — не очень бедная страна. Она сохраняет первое место в мире по экспорту нефти и газа.
Четыре средних месячных зарплаты в России — это почти 162 тысячи рублей (последние данные Госкомстата — фквраль 2018 г. — 40443 руб.)
Страна провела Олимпиаду которая обошлась в несколько раз дороже, чем три предыдущих зимних, вместе взятые. Расходы на ЧМ по футболу и мелкие шалости типа летаюших на бизнес-джетах собачек корги считать не будем, ибо говорим о документально подтвержденных на данный момент фактах.
Например о том, что программа создания отечественного лимузина «Кортеж», который очень пригодился в тот же день, 7 мая, во время инаугурации Президента России, стоила бюджету 12,4 миллиарда рублей (это только по 2017 год, не считая расходов текущего года).
Факт 5.
Средства, направленные на разработку президентского автомобиля (видимо, после того, как парк бронированных Мереседесов-Пульманов выработал ресурс и превратился в вёдра с гайками) позволили бы выплатить КАЖДОМУ ИЗ ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ к данному моменту 97 058 российских ветеранов и инвалидов ВОВ сумму, равную 127 тысяч 758 рублей 66 копеек.
Считая с ветеранами трёх стран Балтии — по 123 тысячи 461 рубль 70 копеек.
Если добавить исходную десятку от щедрот российского Президента — то получится сумма, уже не так уж страшно далёкая от узбекского показателя в четыре средних зарплаты.
Предположение и робкая надежда:
Я полагаю, что российскому Президенту было приятно и удобно проехать 250 метров в новом автомобиле по Кремлю во время инаугурации.
И поскольку машина у него теперь наконец есть, хочу надеяться, что через год, к 74 Годовщине Великой Победы, «отдельные категории граждан», число которых за год, увы, вновь сократится, получат от страны не унизительную ничтожную подачку, а сумму, наконец, хотя бы отчасти достойную их подвига, нашего народа и нашей памяти. (с)
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Наверное у вас дедушка ветеран и долгов много.
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В СССР правительство называлось совет министров. Сейчас можно назвать совет заместителей.
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Нынешние перестановки в правительстве подобны действиям напёрсточника на вокзале — платить, в итоге, придётся вам. )
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