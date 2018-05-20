Пожелаем новому правительству успехов!

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Прочитав информацию о структуре Правительства России и количестве _Заместителей у Премьер-Министра, а их аж десять единиц, пришло на память выражение, что у семи нянек дитя без глаза. Появилось желание выразить свои соображения по данному вопросу, хотя, как говорят:- «Поезд то ушел».

Не могу судить о способностях назначенных Заместителей и Министров. Не владею информацией об их деловых качествах. Пожелаем им успехов и будем надеяться на их профессионализм, опыт, знание, порядочность, обязательность, ответственность. А время главный судья и оценщик, и оно покажет на их способности управлять.

А вот по количеству Заместителей появилось какое-то сомнение. Нужно ли столько их? Ведь Министры будут решать вопросы через Заместителей. А у них мнение обязательно будет отличным от мнения Премьера. И вот тут могут начаться проволочки, дополнительные разбирательства, согласования, а Премьер возьмет и все решит по своему. Министры просто перестают быть руководителями отраслей.

А ответственность как определять? Ведь крайнего не найдешь. Премьер сошлется на своих заместителей, а они на Министров, а Министру деваться некуда. Поэтому он не будет принимать решения, а будет ждать что скажет Заместитель Премьера.

Считаю, что при 21 Министерстве 10 Заместителей у Премьер-Министра перебор. На одного Заместителя в среднем 2 Министра. Не слишком ли большая роскошь? При таком соотношении гибкости в управлении не будет Министры просто отстранены от ответственности за деятельность по отрасли, так как Заместители будут искать себе занятие, вмешиваясь в дела Министров. Поэтому Заместителей должно быть не более 2, чтобы Премьер чувствовал ответственность, чтобы он решал и управлял. Да и управленцев слишком много. А это приличные средства на их содержание.

Ведь у Заместителей будет свой аппарат с замами, помощниками, советниками, секретарями, службой информации и т.п.. А это излишнее дублирование и торможение в скорости решения стоящих задач перед Правительством в целом и Министрами в частности. Вот я так думаю.