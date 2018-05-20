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Боевики пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в Грозном

Четверо боевиков уничтожены. От полученных ранений скончались двое полицейских. Один из прихожан получил ранения средней тяжести.

20.05.2018 Фото: www.ntv.ru Нет комментариев

Боевики пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в Грозном

Уничтоженные боевики, www.ntv.ru

Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации нападавших уничтожили, сообщил ранее журналистам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, от полученных ранений скончался полицейский. Один из прихожан получил ранения средней тяжести.

Позднее Кадыров уточнил, что в результате нападения погибли двое полицейских.

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — сказал Кадыров. Он добавил, что приехал на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла лишь несколько минут.

«Никто из членов семьи отца Сергия, а также он сам не пострадали», — написал глава Чечни в Telegram-канале.

Он также поблагодарил полицейских, охранявших храм и спасших жизни людей. «Они сработали четко и бесстрашно», — добавил Кадыров.

Личности уничтоженных бандитов установлены

По словам Кадырова, правоохранительные органы установили личности всех бандитов, напавших на церковь в Грозном.

«Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», — написал Кадыров.

Уголовное дело

После нападения на церковь в Грозном возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства трагедии, дана принципиальная юридическая оценка произошедшему. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу принять к производству возбужденное уголовное дело.

«Расправиться со всеми прихожанами»

Боевики, напавшие в субботу на грозненский храм Архангела Михаила, преследовали цель захватить храм и убить всех находившихся на вечерней службе прихожан, но дверь церкви успели закрыть изнутри, рассказал журналистам настоятель грозненской церкви отец Сергий.

«Совершалось очередное богослужение, оно длится с 14.00 до 16.00, мы молились, когда вдруг услышали крики «Аллаху акбар» и два мощных выстрела. Прихожане церкви, не растерявшись, бросились закрывать двери, и это спасло нам жизнь», — рассказал отец Сергий.

По его словам, боевики начали ломиться в дверь, один стрелял, двое пытались взломать дверь. «Они преследовали цель проникнуть внутрь храма и расправиться со всеми прихожанами, но мы смогли выдержать напор до приезда полиции», — отметил отец Сергий.

Он сообщил, в момент нападения во дворе храма находилось трое малолетних детей батюшки. «Как только раздался выстрел, моя жена выскочила во двор из храма и успела забежать в дом. В этот момент вслед прозвучали два выстрела, но к счастью она успела

спрятаться», — рассказал священник.

Источник: РИА Новости


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