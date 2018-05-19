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Партию Навального назвали «Россия будущего»

По словам главы юридического отдела ФБК Ивана Жданова, на съезд 19 мая приехали 124 делегата из 60 регионов.

19.05.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Партию Навального назвали Россия будущего

Первый учредительный съезд партии основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального прошел в субботу, 19 мая, в Москве. На нем члены партии проголосовали за новое название партии — «Россия будущего». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Сам Навальный в съезде, который проходит в московском бизнес-центре «Омега Плаза», не участвовал. 15 мая Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционера на 30 суток. После акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая, Навальный был признан виновным в повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий, а также «неповиновении законному требованию» полиции.

По словам главы юридического отдела ФБК Ивана Жданова, на съезд приехали 124 делегата из 60 регионов (для регистрации партии по закону нужно по два делегата не менее чем от половины российских субъектов).

Открывая съезд, Жданов отметил, что он начался с задержкой из-за того, что команда Навального надеялась дождаться представителей Министерства юстиции. «Но они не пришли», — сказал он, и участники съезда встретили его слова смехом и аплодисментами.

Затем Жданов рассказал, что у партии Навального более чем пятилетняя история. «Не каждая партия столько проживет. Поэтому они обязаны нас зарегистрировать», — заключил он.

После него выступил Илья Яшин, ранее заявивший о намерении участвовать в выборах мэра Москвы. Он назвал участников съезда настоящими патриотами и призвал их «двигаться к прекрасной России будущего», на пути к которой стоит «трухлявая стена».

Новое название партии еще до его утверждения случайно назвал юрист ФБК Вячеслав Гимади, оглашая повестку съезда. «Так название партии еще никто не оглашал», — прокомментировал его оговорку Жданов.

По его словам, эмблемой новой партии станет надпись «Россия будущего» на фоне триколора.

Накануне учредительного съезда партии Znak.com сообщал о задержаниях сторонников Навального, которые должны были стать делегатами. Издание со ссылкой на главу штаба Навального Леонида Волкова сообщало о 28 задержанных. Волков также рассказал, что субботнее мероприятие станет седьмой попыткой провести учредительный съезд.

Ранее в документах партия носила «Рабочее название». Глава юридического отдела ФБК объяснял это тем, что команда Навального не хочет, чтобы у них «утащили название». В конце марта пресс-служба Минюста сообщила о том, что партия политтехнолога Андрея Богданова «Гражданская позиция» была переименована в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в Партию прогресса. Так же называлась незарегистрированная партия Навального. Сопредседателем переименованной партии стал бывший сторонник Навального Виталий Серуканов.

 


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