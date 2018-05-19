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Фото: Автомобили тонут в грязи. Хоть на самолете влетай на въезде в Южный. Почему власти на обращают на дорогу внимание?

Бездействие властей удивляет? Что надо сделать, чтобы людям нормальный въезд на Южный сделали?????

19.05.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Добрый день. Из года в год повторяется одно и тоже на въезде в Южный с ул. Рогачева. Власти как-будто не замечают проблемы…  Хоть на самолете летай в этом месте…
Бездействие властей удивляет? Что надо сделать, чтобы людям нормальный въезд на Южный сделали?????

Фото: Автомобили тонут в грязи. Хоть на самолете влетай на въезде в Южный. Почему власти на обращают на дорогу внимание? Фото: Автомобили тонут в грязи. Хоть на самолете влетай на въезде в Южный. Почему власти на обращают на дорогу внимание? Фото: Автомобили тонут в грязи. Хоть на самолете влетай на въезде в Южный. Почему власти на обращают на дорогу внимание?


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Фото: Автомобили тонут в грязи. Хоть на самолете влетай на въезде в Южный. Почему власти на обращают на дорогу внимание? Спасибо медикам! Указатель расстояний рухнул на машину на трассе в Бердске

(1) Комментарий

  1. терентьев

    Южане это в своем роде авантюристы, поселиться в чистом поле без вообще каких либо перспектив, для этого нужно иметь много мозгов. Не для среднего ума. Думается смогут легко создать устройства или аппараты которым грязь нипочём. А что , я верю в Бердских «челюскинцев». Ура Товарищи….

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