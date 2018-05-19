Фото: Автомобили тонут в грязи. Хоть на самолете влетай на въезде в Южный. Почему власти на обращают на дорогу внимание?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Добрый день. Из года в год повторяется одно и тоже на въезде в Южный с ул. Рогачева. Власти как-будто не замечают проблемы… Хоть на самолете летай в этом месте…

Бездействие властей удивляет? Что надо сделать, чтобы людям нормальный въезд на Южный сделали?????