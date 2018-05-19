Фото: Автомобили тонут в грязи. Хоть на самолете влетай на въезде в Южный. Почему власти на обращают на дорогу внимание?

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Южане это в своем роде авантюристы, поселиться в чистом поле без вообще каких либо перспектив, для этого нужно иметь много мозгов. Не для среднего ума. Думается смогут легко создать устройства или аппараты которым грязь нипочём. А что , я верю в Бердских «челюскинцев». Ура Товарищи….
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