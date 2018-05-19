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Обернется кошмаром для любой армии вторжение в Россию

В список таких государств издание, помимо Швейцарии и Новой Зеландии, включило Россию.

19.05.2018 Фото: www.svd.se 5 коммент.

Обернется кошмаром для любой армии вторжение в Россию

Вторжение в Россию станет кошмаром для любого захватчика, пишут СМИ

Вторжение в некоторые страны обернется кошмаром для любой армии, пишет шведская газета Svenska Dagbladet. В список таких государств издание, помимо Швейцарии и Новой Зеландии, включило Россию.

Любому, кому придет в голову мысль о вторжении в Россию, следует быть готовыми к действиям в любых условиях: голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и бескрайние темные леса, подчеркивает газета. Отмечается также, что русские, участвовавшие в полномасштабных войнах, приобрели немалый опыт в этой сфере.

Военные действия в Швейцарии серьезно затруднит уникальное положение страны: она окружена Альпийскими горами, благодаря чему избегала вторжений на протяжении многих столетий. Хотя швейцарская армия насчитывает всего 150 тысяч человек, в стране есть 4 миллиона подготовленных гражданских, готовых встать под ружьё в случае необходимости.

Вторжение в Новую Зеландию Svenska Dagbladet называет «логистическим кошмаром». Это островное государство располагается более чем в 1600 км от ближайшего материка — Австралии, — в то время как от Азии и остального мира её отделяет ещё большее расстояние. Высадка в Новой Зеландии войск и их снабжение выглядит практически невозможной задачей, подводит итог издание.

Источник: РИА Новости


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(5) Комментариев

  1. Никита

    В наше время уже в эти страны просто так уже никто и не сунется, зачем? Гибридные, холодные войны эффективнее.

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  2. Аноним

    а зачем с нами воевать?
    наше руководство и так прекрасно справляется, после всех их «реформ» наша экономика как после второй мировой …) :(

    Thumb up 4 Thumb down 1

  3. Злой

    Ага….
    Мы и сами боимся…

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Новый мэр

    Кому мы нужны, у нас и так вывозят спокойно лес,нефть,газ и прочее достояние народа

    Thumb up 1 Thumb down 0

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