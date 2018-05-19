Обернется кошмаром для любой армии вторжение в Россию

Вторжение в Россию станет кошмаром для любого захватчика, пишут СМИ
Вторжение в некоторые страны обернется кошмаром для любой армии, пишет шведская газета Svenska Dagbladet. В список таких государств издание, помимо Швейцарии и Новой Зеландии, включило Россию.
Любому, кому придет в голову мысль о вторжении в Россию, следует быть готовыми к действиям в любых условиях: голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и бескрайние темные леса, подчеркивает газета. Отмечается также, что русские, участвовавшие в полномасштабных войнах, приобрели немалый опыт в этой сфере.
Военные действия в Швейцарии серьезно затруднит уникальное положение страны: она окружена Альпийскими горами, благодаря чему избегала вторжений на протяжении многих столетий. Хотя швейцарская армия насчитывает всего 150 тысяч человек, в стране есть 4 миллиона подготовленных гражданских, готовых встать под ружьё в случае необходимости.
Вторжение в Новую Зеландию Svenska Dagbladet называет «логистическим кошмаром». Это островное государство располагается более чем в 1600 км от ближайшего материка — Австралии, — в то время как от Азии и остального мира её отделяет ещё большее расстояние. Высадка в Новой Зеландии войск и их снабжение выглядит практически невозможной задачей, подводит итог издание.
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В наше время уже в эти страны просто так уже никто и не сунется, зачем? Гибридные, холодные войны эффективнее.
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а зачем с нами воевать?
наше руководство и так прекрасно справляется, после всех их «реформ» наша экономика как после второй мировой …)
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Ну так то да. Тебя до сих пор солдаты кашей подкармливают
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Ага….
Мы и сами боимся…
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Кому мы нужны, у нас и так вывозят спокойно лес,нефть,газ и прочее достояние народа
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