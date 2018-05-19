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Ночь музеев-2018 пройдет 19 мая в Бердске

Программа Всероссийской акции «Ночь музеев» в Бердске. Во всех залах — увлекательные квесты и фотоакция «Я и мой шедевр».

19.05.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 3 коммент.

Ночь музеев 2018 пройдет 19 мая в Бердске

В музее Владлена Бирюкова так же ждут бердчан

Приглашаем вас на «Ночь музеев-2018» на программу «Раз, два, три, четыре, пять – мы идем шедевр искать!»

Программа Всероссийской акции «Ночь музеев» в Бердске

ВО ВСЕХ МУЗЕЙНЫХ ЗАЛАХ:
увлекательные квесты и фотоакция «Я и мой шедевр».

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАЛЫ, УЛ.СПОРТИВНАЯ, 9
18:00-20:00* Открытая площадка «Чайный шедевр» (вкусный чай из самовара на крыльце).
17:00 — 17:40* Открытие новой выставки «Всегда готов!», посвященной 95-летней истории бердской пионерской организации:
— пионерский сбор ветеранов пионерского движения всех поколений;
— конкурс барабанщиков;
— пионерские состязания.
19:15-19:50* Открытие новой музейной экспозиции «Историческое прошлое нашего города»: экскурсия с «ожившими экспонатами».
21:00-21:30* Благотворительный аукцион в рамках акции «Спасем картину вместе».
21:45-22:00 Закрытие «Ночи музеев».

АРТ-ЗАЛ, УЛ.СПОРТИВНАЯ, 11
17:45-18:15*Дефиле-шоу «Шедевры национальных костюмов».
18:30-19:10* Открытие выставки «Шедевры Новосибирского художественного музея»:
— «шедевральные бродилки»;
— чемпионат по сборке пазлов;
— акция «Я нарисую свой портрет!».
20:00-21:00* Программа «Шедевры японской культуры»: открытие выставки «Мир японской куклы» (частная коллекция японских кукол);
— мастер-классы и показательные выступления от центра «Сибирь-Хоккайдо».

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «ТЕАТР БИРЮКОВА», УЛ.КИРОВА, 1
17:00-20:00* «Театральная площадь»: представление уличного театра.
17:00-22:00* Премьера видео-интервью с друзьями и коллегами Владлена Бирюкова «Воспоминания».
17:00-21:00* «Шедевры перевоплощения» — услуги профессионального театрального гримера (стоимость грима – от 200 руб.)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ БЕРДСКОГО РАДИОЗАВОДА, УЛ.ЛЕНИНА, 89/8, 7 ЭТАЖ
17:00-17:10 Праздничное открытие «Ночи музеев»
17:10-20:00 Выставка робототехники от Центра молодежного инновационного творчества ZOOMER Центра (Технопарк Новосибирска)
17:10-22:00 «Танцплощадка» — мастер-класс по танцам под музыку с восстановленных проигрывателей «Вега»
17:10-22:00 Акция «Создай карту достопримечательностей Бердска».
17:10-22:00 Акция «Никто не забыт…» — помощь в поиске мест гибели/захоронения родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
20:00-20:30 Благотворительный музейный аукцион.

Внимание! Впервые в музее!
Пешеходная экскурсия с фонариками — «Путешествие по ВегаГраду»
Место сбора: ул.Ленина, 89 у мемориальной доски Герою Социалистического труда А.Н.Шкулову, начало экскурсий в 18:00 и в 20:00.
__________________________________________________________________
*время окончания мероприятия указаны ориентировочно, т.к. большинство из площадок будут работать на протяжении всей программы


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Ночь музеев сегодня 19 мая. Дата указана не верная

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Бердский историко художественный музей

    Ночь музеев пройдет 19 мая !

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Сергей

    И это всё? Не густо..

    Thumb up 0 Thumb down 0

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