Ночь музеев-2018 пройдет 19 мая в Бердске

Приглашаем вас на «Ночь музеев-2018» на программу «Раз, два, три, четыре, пять – мы идем шедевр искать!»

Программа Всероссийской акции «Ночь музеев» в Бердске

ВО ВСЕХ МУЗЕЙНЫХ ЗАЛАХ:

увлекательные квесты и фотоакция «Я и мой шедевр».

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАЛЫ, УЛ.СПОРТИВНАЯ, 9

18:00-20:00* Открытая площадка «Чайный шедевр» (вкусный чай из самовара на крыльце).

17:00 — 17:40* Открытие новой выставки «Всегда готов!», посвященной 95-летней истории бердской пионерской организации:

— пионерский сбор ветеранов пионерского движения всех поколений;

— конкурс барабанщиков;

— пионерские состязания.

19:15-19:50* Открытие новой музейной экспозиции «Историческое прошлое нашего города»: экскурсия с «ожившими экспонатами».

21:00-21:30* Благотворительный аукцион в рамках акции «Спасем картину вместе».

21:45-22:00 Закрытие «Ночи музеев».

АРТ-ЗАЛ, УЛ.СПОРТИВНАЯ, 11

17:45-18:15*Дефиле-шоу «Шедевры национальных костюмов».

18:30-19:10* Открытие выставки «Шедевры Новосибирского художественного музея»:

— «шедевральные бродилки»;

— чемпионат по сборке пазлов;

— акция «Я нарисую свой портрет!».

20:00-21:00* Программа «Шедевры японской культуры»: открытие выставки «Мир японской куклы» (частная коллекция японских кукол);

— мастер-классы и показательные выступления от центра «Сибирь-Хоккайдо».

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «ТЕАТР БИРЮКОВА», УЛ.КИРОВА, 1

17:00-20:00* «Театральная площадь»: представление уличного театра.

17:00-22:00* Премьера видео-интервью с друзьями и коллегами Владлена Бирюкова «Воспоминания».

17:00-21:00* «Шедевры перевоплощения» — услуги профессионального театрального гримера (стоимость грима – от 200 руб.)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ БЕРДСКОГО РАДИОЗАВОДА, УЛ.ЛЕНИНА, 89/8, 7 ЭТАЖ

17:00-17:10 Праздничное открытие «Ночи музеев»

17:10-20:00 Выставка робототехники от Центра молодежного инновационного творчества ZOOMER Центра (Технопарк Новосибирска)

17:10-22:00 «Танцплощадка» — мастер-класс по танцам под музыку с восстановленных проигрывателей «Вега»

17:10-22:00 Акция «Создай карту достопримечательностей Бердска».

17:10-22:00 Акция «Никто не забыт…» — помощь в поиске мест гибели/захоронения родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

20:00-20:30 Благотворительный музейный аукцион.

Внимание! Впервые в музее!

Пешеходная экскурсия с фонариками — «Путешествие по ВегаГраду»

Место сбора: ул.Ленина, 89 у мемориальной доски Герою Социалистического труда А.Н.Шкулову, начало экскурсий в 18:00 и в 20:00.

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*время окончания мероприятия указаны ориентировочно, т.к. большинство из площадок будут работать на протяжении всей программы