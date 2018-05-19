Путин поддерживает уголовную ответственность за пособничество санкциям

Будет ли любовь к сыру и провоз его в объеме более 5 кг из-за границы наказываться сроком? Пока не ясно
Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношению к законопроекту о наказании за исполнение иностранных санкций на территории России, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы.
«Он, конечно, должен быть сбалансированным. Но депутаты парламента и в нашей стране, и в вашей стране руководствуются национальными соображениями», — сказал президент на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК.
Путин также обратил внимание, что аналогичный закон есть в Европе.
«Сейчас, и это прозвучало из Брюсселя, наши коллеги хотят активизировать этот закон для защиты от так называемых трансграничных санкций США», — отметил он.
«Ничего не вижу необычного, если Россия примет такой закон», — подытожил президент, подчеркнув, что этот закон «не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем нашим партнерам, которые добросовестно работают в России». «Я уверен, что так оно и будет», — добавил он.
Президент также отметил, что не стоит связывать российско-германские отношения с отношениями обеих стран с третьими государствами. По словам Путина, от сотрудничества России и Германии зависят сотни тысяч рабочих мест в обеих странах. «Даже в самые сложные времена мы никогда не теряли контактов друг с другом», — добавил российский лидер.
Законопроект, прокомментировать который журналисты попросили Путина, вводит уголовную ответственность за соблюдение в стране зарубежных санкций против российских граждан и компаний. Под исполнением санкций подразумевается, в частности, уклонение от делового сотрудничества с компаниями, которые попали под ограничительные меры.
Авторы документа (а это лидеры всех думских фракций, спикер нижней палаты Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко) предлагают ввести за такие действия штраф до 600 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет. В законопроекте также предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет.
Документ сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Он прошел первое чтение. Второе чтение документа было отложено после предложения Володина провести перед этим консультации с деловым сообществом.
Представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники уже высказали опасение, что в случае одобрения проекта российские производители бытовой техники могут лишиться иностранных инвесторов.
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Под страхом уголовного преследования нас принуждают к выбору партнеров по бизнесу. Это полная дичь и Путин это поощряет.
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шо, и Грефа посадит за уклонение от работы Сбербанка в Крыму?))
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