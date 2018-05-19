Задолженность по зарплате в России выросла до 3 млрд рублей

На 1 мая 2018г., по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3001 млн.рублей и по сравнению с 1 апреля 2018г. увеличилась на 141 млн.рублей (на 4,9%), пишет Росстат. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017г., приходится 969 млн.рублей (32,3%), в 2016г. и ранее – 1146 млн.рублей (38,2%). Задолженность по заработной плате на 1 мая 2018г. имелась перед 48,2 тыс.человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 41% – работники обрабатывающих производств; 23% – строительства; по 10% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок и транспорта; 5% – добычи полезных ископаемых.

Основная причина задолженности — отсутствие собственных средств. В Новосибирской области долг равне 28, 8 млн рублей.