Более ста человек погибли в крушении Boeing 737-200 на Кубе

По данным мексиканской компании Global Air, у которой Cubana de Aviacion арендовала самолет, на борту находились 110 человек, в том числе 104 пассажира и шесть членов экипажа
Более ста человек погибли при крушении самолета Boeing 737-200 на Кубе, которое произошло в пятницу, 18 мая, вскоре после взлета лайнера из аэропорта Гаваны.
По данным мексиканской компании Global Air, у которой Cubana de Aviacion арендовала самолет, на борту находились 110 человек, в том числе 104 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров разбившегося самолета было пять иностранцев, остальные — кубинцы, экипаж был из Мексики. Граждан России, по данным посольства, на борту не было. Позднее стало известно о двух погибших аргентинцах.
Лайнер, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, рухнув между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, на территории сельскохозяйственных посадок.
Есть выжившие
Вскоре после катастрофы местные СМИ сообщили о четырех выживших в авиакатастрофе. Трех оставшихся в живых женщин доставили в реанимацию гаванского госпиталя имени Каликсто Гарсия в тяжелом состоянии, мужчина скончался по дороге в больницу. Позднее телеканал Cuba TV сообщил о смерти одной из женщин, однако затем опроверг эту информацию.
У пострадавших множественные переломы, гематомы и ожоги, им оказывают помощь реаниматологи, хирурги, неврологи, ортопеды и другие специалисты.
Как сообщил Минтранс Мексики, самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году, однако имел все необходимые разрешения на работу.
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что будет проведено расследование обстоятельств крушения и выразил соболезнования родным погибших. Черные ящики пока не найдены.
Все терминалы гаванского аэропорта имени Хосе Марти продолжают работу.
Свидетельства очевидцев
Очевидцы рассказали кубинскому ТВ, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи. Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через двенадцать минут после падения.
Катастрофа стала первой для компании Cubana de Aviacion с 1999 года, следует из данных портала Aviation Safety Network (ASN), отслеживающего авиационные происшествия.
Международная реакция
Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Диас-Канелю. «Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе», — говорится в телеграмме.
Соболезнования направили Венесуэла, Испания, Мексика, Франция. Компания Boeing также выразила соболезнования близким пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета, а также готовность оказать необходимую техническую помощь.
На Кубе продолжают поиск черных ящиков разбившегося самолета, сообщили СМИ
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе госдепартамента, США изучают информацию о крушении самолета Boeing-737 на Кубе и выясняют, были ли на борту американские граждане. Канада заявила, что работает над получением дополнительной информации и при необходимости готова оказать консульскую помощь канадским гражданам.
Власти Кубы объявили траур в связи с авиакатастрофой.
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