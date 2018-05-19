Майский снежный циклон повис над Бердском

С вечера 18 мая в Бердске идет снег. Ночной ноль приведет к +4 градусам днем.На улицах, заваленных снегом, не видно граждан и мало автомобилей. И автомобилистам МЧС советует быть осторожными: многие уже поменяли зимние шины на летние.

Дачники в панике за урожай клубники, а те, у кого пленочные теплицы, отправились очищать их от налипшего за ночь снега.

Снег на 10.00 пока идет.



В Новосибирске тоже выпал снег. Автор видеоGeorusnov