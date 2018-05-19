Путин поддерживает уголовную ответственность за пособничество санкциям
Задолженность по зарплате в России выросла до 3 млрд рублей
Более ста человек погибли в крушении Boeing 737-200 на Кубе
Майский снежный циклон повис над Бердском
Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая
Поправки в Конституцию о третьем сроке Путина внесла в Госдуму Чечня
Новый состав правительства Медведева утвердил Путин
Первый ночной автобус выйдет в рейс 18 мая в Бердске
Прорвало канализационный коллектор бизнесмена Виктора Голубева в Бердске
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
да,у дачников сегодня не избежать сердечных приступов,особенно у теток с выпученными глазами,у которых по их словам уже все взошло
0 2
Сколько у вас родственниц женского пола, вами называемых тетками? И у всех выпученные глаза? Не состоящие с вами в родственных отношениях — ЖЕНЩИНЫ!
1 0