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Майский снежный циклон повис над Бердском

Днем 19 мая +4. Снег пока не прекращается. Будьте осторожны. (ВИДЕО)

19.05.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 2 коммент.

Майский снежный циклон повис над Бердском

Микрорайон Бердска в 10.00 19 мая

С вечера 18 мая в Бердске идет снег. Ночной ноль приведет к +4 градусам днем.На улицах, заваленных снегом, не видно граждан и мало автомобилей. И автомобилистам МЧС советует быть осторожными: многие уже поменяли зимние шины на летние.

Дачники в панике за урожай клубники, а те, у кого пленочные теплицы, отправились очищать их от налипшего за ночь снега.

Снег на 10.00 пока идет.

В Новосибирске тоже выпал снег. Автор видеоGeorusnov

Майский снежный циклон повис над Бердском Майский снежный циклон повис над Бердском Майский снежный циклон повис над Бердском Майский снежный циклон повис над Бердском


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    да,у дачников сегодня не избежать сердечных приступов,особенно у теток с выпученными глазами,у которых по их словам уже все взошло

    Thumb up 0 Thumb down 2

    • 159

      Сколько у вас родственниц женского пола, вами называемых тетками? И у всех выпученные глаза? Не состоящие с вами в родственных отношениях — ЖЕНЩИНЫ!

      Thumb up 1 Thumb down 0

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