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Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая

Днем 19 мая бердчан ожидает +4. (ФОТО БЕРДСКА С МАЙСКИМ СНЕГОМ)

19.05.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая

Майский снег укутал Бердск

Прогноз МЧС о шторме 18019 мая оправдался по части снега. С 22.00 он, не переставая укутывает Бердск. Температура 0 -1. Завтра, 19 мая, ожидается +4 и снег. 20 мая к бердчанам придет солнце и +11 градусов днем. Ночью с воскресенья на понедельник  +6. Продолжаем ждать весну.

Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая

 

 


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