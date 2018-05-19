Снег завалил Бердск в ночь на 19 мая

Прогноз МЧС о шторме 18019 мая оправдался по части снега. С 22.00 он, не переставая укутывает Бердск. Температура 0 -1. Завтра, 19 мая, ожидается +4 и снег. 20 мая к бердчанам придет солнце и +11 градусов днем. Ночью с воскресенья на понедельник +6. Продолжаем ждать весну.