Что делать, если из горячего крана течет холодная вода?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЕсли из крана горячей воды течет теплая или холодная, нужно звонить или писать заявление в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Если снижение температуры воды не связано с кратковременными ремонтными работами, то следует требовать от коммунальщиков составления акта. По правилам за недогретую воду должны провести перерасчет.За каждые три градуса ниже допустимых значений платеж уменьшается на 0,1%. При температуре ниже 40 градусов плата за нее берется как за холодную воду. Перерасчет включает те периоды, когда были зафиксированы нарушения.Какой должна быть горячая вода в кране?Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, температура горячей воды в среднем должна быть не менее 60°С — для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50°С — для закрытых систем централизованного теплоснабжения и не более 75°С — для любых систем теплоснабжения.Допустимое отклонение температуры горячей воды составляет:— с 0.00 до 5.00 часов не более чем на 5°С;— с 5.00 до 0.00 часов не более чем на 3°С.На какой срок могут отключать горячую воду?Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;4 часа единовременно;при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа;при проведении профилактических работ (один раз в год) отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.Ссылка: http://www.aif.ru

Образец заявления (жалобы) если из крана течёт холодная вода вместо горячей

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(наименование органа, Ф.И.О руководителя)

От ________________________________________

Тел.________________________________________

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Заявление о совершении административного правонарушения по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»

По адресу ___________ управляющая организация нарушает нормы Жилищного кодекса РФ и Правила предоставления коммунальных услуг, а именно в квартире: низкая температура горячей воды.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 года. и санитарными правилами и нормами российского законодательства (СанПин 2.1.4.2496-09), температура горячей воды должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов принятых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, предоставляющая потребителю коммунальные услуги, обязана самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные

услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность.

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение включает в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги.

В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует дополнительного финансирования со стороны собственника.

Статья 2 «Положения о Государственном жилищном надзоре», утвержденного Постановлением Правительства РФ №493 от 11.06.2013 гласит: «Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к

использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право возбудить дело о любом административном правонарушении.

Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг, в том числе – административную.

Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, нормативов обеспечения населения коммунальными услугами образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ.

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан РФ» прошу:

— организовать выездную проверку изложенных фактов;

— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению нарушения и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;

— возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных лиц и привлечь их административной ответственности.

(дата) (подпись)

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