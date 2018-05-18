Поправки в Конституцию о третьем сроке Путина внесла в Госдуму Чечня

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции РФ «О сроках замещения должности президента Российской Федерации», следует из базы данных нижней палаты парламента, пишет ТАСС.

Чеченские законодатели своей инициативой предложили внести поправки в часть 3 статьи 81 Конституции РФ относительно сроков полномочий главы государства. «Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более трех сроков подряд», — говорится в тексте законопроекта. В настоящее время основной закон страны не допускает избрание на высший государственный пост одного и того же кандидата более двух раз подряд.

В пояснительной записке говорится, что «на данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд». «Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — считают авторы. По их мнению, «данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самому определить будущее России».

Ранее сообщалось, что парламент Чечни единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. С такой же идеей до этого выступил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.