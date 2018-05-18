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Поправки в Конституцию о третьем сроке Путина внесла в Госдуму Чечня

По мнению авторов поправок, три срока обусловлены достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения.

18.05.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Поправки в Конституцию о третьем сроке Путина внесла в Госдуму Чечня

Чечня инициировала третий срок Путина

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции РФ «О сроках замещения должности президента Российской Федерации», следует из базы данных нижней палаты парламента, пишет ТАСС.

Чеченские законодатели своей инициативой предложили внести поправки в часть 3 статьи 81 Конституции РФ относительно сроков полномочий главы государства. «Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более трех сроков подряд», — говорится в тексте законопроекта. В настоящее время основной закон страны не допускает избрание на высший государственный пост одного и того же кандидата более двух раз подряд.

В пояснительной записке говорится, что «на данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд». «Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — считают авторы. По их мнению, «данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самому определить будущее России».

Ранее сообщалось, что парламент Чечни единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. С такой же идеей до этого выступил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.


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Поправки в Конституцию о третьем сроке Путина внесла в Госдуму Чечня Новый состав правительства Медведева утвердил Путин Первый ночной автобус выйдет в рейс 18 мая в Бердске

(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Без всякого сомнения изменят, но не сейчас а ближе к концу очередного срока.Незаменимого и Лучезарного.

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