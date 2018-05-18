Первый ночной автобус выйдет в рейс 18 мая в Бердске

В целях улучшения транспортного обслуживания внесены изменения в расписание (графики) движения автобусов. С 18 мая 2018 года будет осуществляться доставка населения в отдалённые районы после прибытия вечернего электропоезда на станцию «Бердск», сообщили в пресс-центре мэрии.

Отправление автобуса от остановки «Вокзал» в 23.35.

Бердчане обратились с такой просьбой в мэрию — пустить ночной автобус, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, отдел подготовил документацию для аукциона на выполнение пассажирских перевозок — это девять городских автобусных маршрутов с регулируемыми тарифами перевозки с предоставлением льгот гражданам.

— В целях улучшения транспортного обслуживания мы готовим изменение в существующее расписание. И как раз для доставки пассажиров электропоезда, прибывающего на станцию Бердск в 23.26, — отметила Нятина.