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Первый ночной автобус выйдет в рейс 18 мая в Бердске

Он будет «подбирать» на вокзале пассажиров последней электрички из Новосибирска. После прибытия пригородного электропоезда автобус отъезжает через 9 минут.

18.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Первый ночной автобус выйдет в рейс 18 мая в Бердске

Последняя электричка из Новосибирска приходит в Бердск в 23.26

В целях улучшения транспортного обслуживания внесены изменения в расписание (графики) движения автобусов. С 18 мая 2018 года будет осуществляться доставка населения в отдалённые районы после прибытия вечернего электропоезда на станцию «Бердск», сообщили в пресс-центре мэрии.

Отправление автобуса от остановки «Вокзал» в 23.35.

Бердчане обратились с такой просьбой в мэрию — пустить ночной автобус, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, отдел подготовил документацию для аукциона на выполнение пассажирских перевозок — это девять городских автобусных маршрутов с регулируемыми тарифами перевозки с предоставлением льгот гражданам.

— В целях улучшения транспортного обслуживания мы готовим изменение в существующее расписание. И как раз для доставки пассажиров электропоезда, прибывающего на станцию Бердск в 23.26, — отметила Нятина.


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