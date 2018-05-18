Первый ночной автобус выйдет в рейс 18 мая в Бердске

Прорвало канализационный коллектор бизнесмена Виктора Голубева в Бердске
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Вылетел в кювет Renault Logan с мертвым водителем в Бердске
В похищении 450 млн рублей у Эрмитажа подозревают замминистра культуры РФ
Пирогами накормили и. о. министра ЖКХ довольные ремонтом двора жители Бердска
ФСБ и Росгвардия проверят паспорт безопасности торговых объектов Бердска
Разрушенный бетонный коллектор канализации заменили на пластиковый в Бердске
Путин: На гособоронзаказ выделили 1,5 трлн рублей на 2018 год
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?
Мусорная свалка оценена в 6 млн рублей и переходит в собственность Бердска