Прорвало канализационный коллектор бизнесмена Виктора Голубева в Бердске

В четверг, 17 мая, у дома №32 по улице Рогачева в Бердске, прорвало канализацию. Внимание прохожих привлекла густая темная жижа, которая текла по тротуару и разливалась по проезжей части. По запаху, издаваемому лужей, можно было легко догадаться о ее происхождении — фекальные стоки из прорванной канализационной трубы.

Александр Алексеенко, заместитель директора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию вокруг дурнопахнущего инцидента.

— Балансовая принадлежность прорванного коллектора в районе Рогачева 32 — господина Голубева. Мы, конечно, подсуетились, свою машину отправили, но вопрос не к нам, — сказал Александр Алексеенко.

Кроме того, представитель коммунального предприятия рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о видах канализации и причинах ее прорыва.

Есть канализация напорная — используется в том случае, когда очистные сооружения находятся уровнем выше, чем канализационная подстанция. А есть канализация самотечная, когда очистные сооружения находятся ниже уровня канализационной подстанции. В этом случае вода стекает самостоятельно.

— На улице Рогачева напорная система канализования. Труба в той системе лопнула из-за наличия грунтовых вод и из-за подвижек грунта, — рассказал Александр Алексеенко.