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Прорвало канализационный коллектор бизнесмена Виктора Голубева в Бердске

На улице Рогачева растеклись фекальные воды. Труба лопнула из-за подвижек грунта.

18.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Прорвало канализационный коллектор бизнесмена Виктора Голубева в Бердске

Лужа на месте восстановленного коллектора на ул. Рогачева

В четверг, 17 мая, у дома №32 по улице Рогачева в Бердске, прорвало канализацию. Внимание прохожих привлекла густая темная жижа, которая текла по тротуару и разливалась по проезжей части. По запаху, издаваемому лужей, можно было легко догадаться о ее происхождении — фекальные стоки из прорванной канализационной трубы.

Александр Алексеенко, заместитель директора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию вокруг дурнопахнущего инцидента.

— Балансовая принадлежность прорванного коллектора в районе Рогачева 32 — господина Голубева. Мы, конечно, подсуетились, свою машину отправили, но вопрос не к нам, — сказал Александр Алексеенко.

Кроме того, представитель коммунального предприятия рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о видах канализации и причинах ее прорыва.

Есть канализация напорная — используется в том случае, когда очистные сооружения находятся уровнем выше, чем канализационная подстанция. А есть канализация самотечная, когда очистные сооружения находятся ниже уровня канализационной подстанции. В этом случае вода стекает самостоятельно.

— На улице Рогачева напорная система канализования. Труба в той системе лопнула из-за наличия грунтовых вод и из-за подвижек грунта, — рассказал Александр Алексеенко.


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Голубев из чего строит то и потекло

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  2. Знающий

    Еще один чудак появился в Бердске в лице Алексеенко. Вас,Алексеенко,при вашем представлении на должность, шеф ваш,представил чуть-ли не детективом в части определения возможных аварий на коммуникациях,а вы с первых дней занимаетесь словоблудием. Хана приходит коммуналке полнейшая.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. yurakok

    Спрашиваете про работу журналиста. А где работа? Фото вставлено совсем с другого места.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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